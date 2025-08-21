La presidenta de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Odile Camilo Vincent, dijo este jueves que las instituciones de educación superior están desarrollando iniciativas para actualizar el currículum universitario, de modo que los estudiantes puedan adquirir competencias necesaria para el mercado laboral actual.

Previo al inició del Congreso Internacional 2025 sobre "Educación Superior y Sostenibilidad: Nuevos Paradigmas para la Responsabilidad Social y Ambiental", la dirigente del gremio reconoció la importancia de las carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) para el futuro económico y laboral.

Camilo Vicent subrayó que el objetivo es mejorar la formación para que los egresados de las carreras atraigan empleos e inversiones extranjera.

Asimismo, indicó que para incentivar la formación en las áreas más demandadas por el mercado actual, las universidades desarrollan iniciativas como programas de becas localizados.

Estableció que un ejemplo de esto es el programa Becas Mujeres en las Ingenierías de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que no solo busca fomentar la formación de ingenieras en diversas áreas sino también persigue cerrar la brecha de género existente.

Además, resaltó que este tarea no solo corresponde a las instituciones de educación superior, sino que debe ser un esfuerzo mancomunado que involucre a instituciones privadas. También resaltó la labor del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), a través de su programa de becas para el fomento de la formación STEAM.

Con relación a las carreras tradicionales, indicó que el objetivo debe ser que los estudiantes exploren distintas disciplinas de las áreas tradicionales para que puedan ocupar posiciones disponibles en el mercado.

Fusión Minerd-Mescyt

Sobre la fusión entre los ministerios de Educación preuniversitaria y Superior, la presidenta de la ADRU señaló que ha estado presente en todas las fases de la creación del proyecto de ley, siendo miembro de la comisión creada para los fines.

Asimismo, subrayó que han estado estudiando el proyecto y considera que si se lleva a cabo es importante que se preserven la gobernanza y autonomía universitaria, además del modelo de ciencia y tecnología que está a cargo del Mescyt.

Camilo Vincent dijo que es vital que no se retroceda en los avances logrados por las IES en materia de innovación. También comentó que están a la espera la última versión del proyecto de ley para formarse una opinión al respecto.