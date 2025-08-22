Franklin García llama a las universidades a reflexionar sobre su rol en el desarrollo del país

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín habla sobre el rol de las universidades en el desarrollo del país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, exhortó este viernes a las universidades dominicanas, tanto públicas como privadas, a reflexionar sobre su papel en la construcción de un futuro sostenible y transformador, y a fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos que atraviesa la sociedad.

El llamado fue realizado durante la apertura del Segundo Congreso Internacional de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), celebrado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

García Fermín destacó la necesidad de que las Instituciones de Educación Superior (IES) se adapten a los cambios tecnológicos y a la dinámica global actual, haciendo hincapié en la importancia de la innovación, la investigación y la colaboración entre universidades.

"Los tiempos corren y, en un entorno globalizado, las autoridades universitarias deben avanzar en el ámbito de la tecnología para alcanzar los niveles de innovación que exigen las circunstancias actuales", expresó.

Asimismo, subrayó que la investigación es clave para alcanzar la competitividad y tener un impacto real en la sociedad. En ese sentido, propuso que las IES establezcan alianzas estratégicas que fortalezcan la formación docente mediante programas de doctorado, promuevan intercambios académicos, desarrollen proyectos de investigación conjuntos y fomenten la movilidad estudiantil y profesoral.

"Este congreso debe ser una plataforma para consolidar redes de colaboración que impulsen soluciones creativas y efectivas, posicionando a las universidades como agentes transformadores en sus comunidades", afirmó.

Destacan importancia del evento

La presidenta de la ADRU y rectora de la Universidad Iberoamericana (Unibe), doctora Odile Camilo Vincent, calificó el congreso como una herramienta esencial para el fortalecimiento institucional del sistema universitario nacional.

Por su parte, el rector de la Unphu, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, resaltó que el evento busca reforzar la conciencia y acción de las universidades frente a los grandes desafíos sociales y ambientales que enfrenta la República Dominicana y el mundo.