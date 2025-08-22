Ocho centros educativos en Santiago no estarán listos para el inicio del año escolar

El director provincial del Ministerio de Educación en Santiago, Pedro Pablo Marte, habla sobre los centros educativos y los esfuerzos para garantizar el inicio del año escolar. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Al menos ocho centros educativos en la provincia Santiago no estarán listos para el inicio del año escolar, programado para este próximo lunes 25 de agosto, debido a problemas de infraestructura no corregidos.

Estos planteles, que presentan deficiencias estructurales, están siendo intervenidos por compañías de ingenieros, aunque su finalización no será a tiempo para la fecha de inicio.

El director provincial del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, aseguró que estos centros estarán en funcionamiento en las próximas semanas y que se está trabajando de manera intensa para acelerar los trabajos.

Estudiantes de Jacagua iniciarán en una parroquia

La comunidad educativa de la escuela Angelita Suárez en el distrito municipal de Jacagua, iniciará la docencia utilizando la parroquia de la comunidad debido a que no cuentan con un plantel.

Pedro Marte, anunció que se instalarán dos aulas auxiliares en los próximos días y que se ha retomado el proyecto para la construcción de una escuela de cuatro aulas, ya que se ha encontrado un terreno para el nuevo centro.

El director provincial de Educación destacó la buena relación y el espíritu de colaboración entre la institución gubernamental y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para garantizar un inicio de clases sin mayores contratiempos.

El funcionario informó que más de 100 aulas equipadas serán integradas para el inicio del nuevo ciclo educativo.

Un total de 580 centros públicos y 243 privados en la provincia Santiago iniciarán la docencia el próximo lunes.

Inauguración de centro y acto inicio año escolar

Marte aprovechó para invitar a la población a la entrega del Politécnico de Arte de Navarrete, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

El acto de apertura del año escolar de la regional será en la escuela María Secundina Torres, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.