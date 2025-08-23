Ministro de Educación dice el país está preparado para recibir a estudiantes y docentes

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( FUENTE EXTERNA )

Al convocar a toda la comunidad educativa al inicio del nuevo año escolar este lunes, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que el país está preparado para recibir a estudiantes y docentes.

"Este será un año de esperanza, crecimiento y nuevas oportunidades. Invitamos a todos a sumarse con alegría a esta gran misión educativa", señaló el ministro De Camps, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Educación.

La institución informó que este lunes 25 de agosto iniciará de manera oficial el año escolar 2025-2026, convocando a docentes, técnicos, personal administrativo y 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades.

La cartera educativa enfatizó que se han implementado medidas concretas orientadas a mejorar la enseñanza, entre ellas la formación continua de docentes, la dotación de mobiliario escolar y recursos educativos, con el objetivo de garantizar un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.

Denuncias en Santiago Rodríguez

Las declaraciones del funcionario coincidieron con el anuncio hecho por representantes de juntas de vecinos y asociaciones comunitarias de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez, sobre un paro de labores para este lunes, en protesta por el "abandono de obras y el deterioro de los centros educativos" del municipio.

Los organizadores denunciaron que varias escuelas permanecen con aulas abandonadas, sin personal de apoyo ni administrativo, lo que pone en riesgo el inicio de las clases.

El Comité Gestor de Lucha del municipio, encabezado por Carmen Dicelis Rodríguez, advirtió que los estudiantes no podrán iniciar el año escolar en condiciones dignas si no se intervienen los planteles.

Siguen las inauguraciones

A menos de 48 horas del inicio del año escolar 2025-2026, el Gobierno inauguró, en distintas localidades del Gran Santo Domingo, tres centros educativos con un total de 74 aulas, que beneficiarán a 2,960 estudiantes.

Para enfrentar el déficit de aulas en el sistema de educación pública, el Gobierno dominicano anunció, el pasado jueves 7 de agosto, que entregaría 1,265 aulas antes del inicio del año escolar.

Apenas una semana antes del anuncio, el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera, había informado que solo se habían entregado 614 aulas desde mayo de este año, cuando comenzó el programa Aulas 24/7, que tenía la meta de remodelar y construir 1,100 salones de clase.

Hasta el momento no se ha ofrecido un balance oficial actualizado; sin embargo, las autoridades han entregado cientos de aulas en las últimas semanas, de cara al inicio de la docencia el próximo 25 de agosto.

Las obras entregadas el sábado fueron:

La Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los Alcarrizos, con 25 aulas.

La primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en la avenida Monumental, con 24 aulas.

La primera etapa de la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga, con 25 aulas.

Las nuevas instalaciones cuentan con áreas administrativas, biblioteca, enfermería, laboratorios, oficinas de orientación, salón de profesores, aulas especiales, cocina, comedor y cancha deportiva.