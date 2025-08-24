Abinader entrega Politécnico en Artes Don Ñico Lora con capacidad para 840 estudiantes en Navarrete

El presidente Luis Abinader (centro) y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la inauguración del Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera (Don Ñico Lora). ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este domingo el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera (Don Ñico Lora), en el municipio de Navarrete, Santiago, una infraestructura educativa que ofrecerá nuevas oportunidades de aprendizaje a más de 800 estudiantes de la provincia Santiago.

Durante la ceremonia, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que este proyecto representa un paso firme hacia la consolidación de la enseñanza artística y técnica en el país, al poner a disposición de los jóvenes espacios adecuados para desarrollar sus talentos.

Instalaciones del centro educativo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/escuela-santiago-085c259c.jpg (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

El politécnico cuenta con 24 aulas, laboratorios de ciencias, comedor escolar, biblioteca y un teatro con capacidad para más de 300 personas.

También, dispone de ocho talleres especializados en diversas áreas artísticas como danza, teatro, música, multimedia, cine, fotografía, cerámica, artes visuales, joyería y bisutería, así como espacios para la producción en metal y madera.

Tributo a Ñico Lora

El nuevo centro rinde homenaje a Francisco Antonio Lora Cabrera, mejor conocido como Ñico Lora, figura emblemática del merengue típico.

Con su nombre, se busca motivar a las nuevas generaciones a convertir la creatividad en arte, siguiendo el ejemplo del músico que transformó la identidad cultural dominicana.

Voces de la comunidad educativa

El director del plantel, Francis Humberto Rojas Santana, expresó que el centro es uno de los proyectos mejor valorados en la modalidad artística y que marca un hito en la gestión educativa del Gobierno.

"Más de 700 alumnos junto a sus maestros asumimos la misión de mantener procesos de enseñanza de calidad, en beneficio de los estudiantes y de sus familias", afirmó Rojas.

En representación del estudiantado, Bermin Pichardo Reynoso sostuvo que este politécnico no es solo un edificio, sino un espacio que promueve el talento y fortalece la identidad cultural de la juventud dominicana.

Llamado del ministro de Educación

El ministro De Camps exhortó a estudiantes y docentes a aprovechar al máximo estas instalaciones, recordando que este lunes arranca oficialmente el año escolar 2025-2026.

Te puede interesar Abinader inaugurará seis escuelas y otras obras este fin de semana en La Vega, Santiago y GSD