Más de 30 escuelas en Higüey no iniciarán docencia por falta de condiciones, denuncia la ADP

Miembros del Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Higüey, anunció que al menos 31 centros educativos de este municipio no podrán iniciar la docencia este lunes 25 de agosto, debido a las condiciones precarias en que se encuentran sus instalaciones y a la falta de recursos básicos para recibir a los estudiantes.

De acuerdo con un levantamiento realizado por la ADP, el 67 % de los planteles carece de mobiliario adecuado, el 90.3 % no cuenta con personal de apoyo, y el 83 % carece de secretarias y digitadores.

Asimismo, el 70 % de las infraestructuras escolares no reúne las condiciones mínimas para iniciar el año escolar 2025-2026.

Centros que la ADP reporta que no abrirán

Entre los centros que no abrirán sus puertas figuran: Liceo San Pedro, Cerro Lindos, Ercilia Pepín, Pedro Mir, Cándido Eligio, Don Silvio Castro, Cruz del Isleño y Parroquial San José.

A esta lista también se suman: Cesar Caraballo, Bejucalito, El Mamey, San Francisco de Asís, Antonio Gay, Pablo Martínez, Natalia Blanco y Norma Elena.

De igual forma, permanecerán cerrados: Los Ríos, Hermanos Trejo, Ángel Merino, Juan Bosch, Liceo Juan Pablo Duarte, Hermanas Mirabal, Malena I y Gregorio Luperón.

Asimismo, los planteles: Profesor Vizcaíno, Materno Infantil María Trinidad Sánchez, Sinaí, Hato de Mana, Liceo El Guanito, Mata Chalupe y el Politécnico La Otra Banda.

En total, el documento cita 31 centros educativos que no iniciarán docencia, además de otros no detallados en la resolución.

El gremio docente aclaró que únicamente los centros que presentan condiciones aceptables podrán iniciar las clases en la fecha programada.

Diálogo con las autoridades

La ADP sostuvo además que se mantiene en diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes se comprometieron a ofrecer soluciones en el menor tiempo posible.

"Nos mantenemos firmes en la defensa de la calidad educativa y vigilantes del fiel cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades", expresó el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP en su resolución.

La resolución está avalada por el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP, seccional Higüey (gestión 2024-2027), encabezado por el presidente profesor Felipe Castillo Arias.

Leer más El PLD denuncia falta de cupo y déficit de personal en centros educativos de Santiago