El Inabie garantiza la alimentación escolar y detalla el menú del primer día de clases
Arroz con vegetales, pollo guisado y frutas frescas será la comida escolar de este lunes
Arroz con vegetales, muslo de pollo guisado, ensalada de tomate y, de postre, un guineo maduro o una mandarina recibirán este lunes los estudiantes de la Jornada Escolar Extendida en el primer día del año escolar 2025-2026.
Así lo informó hoy el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que aseguró que la distribución de la alimentación escolar está garantizada desde el inicio del año lectivo, beneficiando a más de dos millones de personas, entre ellos estudiantes, profesores y personal administrativo.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) incluye desayuno, almuerzo y frutas en los planteles de tanda extendida, y un desayuno con base en bebida láctea y pan para los centros de media tanda. También se benefician los estudiantes del programa Prepara y los jóvenes de la iniciativa Oportunidad 14-24.
En el caso de Prepara, el menú de apertura será sancocho criollo con muslo de pollo, arroz blanco, ensalada de aguacate y, de postre, guineo maduro o mandarina.
Según informó la institución, el listado de los platos escolares correspondiente a cada semana de clase será publicado en su portal web y las redes sociales, para conocimiento de todos los padres y aquellos interesados.
Te puede interesar
DGCP anula 39 adjudicaciones del Inabie por "irregularidades" en licitaciones de kits escolares
Abinader garantiza entrega de útiles escolares pese a suspensión parcial de procesos en el Inabie
DGCP anula 39 adjudicaciones del Inabie por "irregularidades" en licitaciones de kits escolares
Abinader garantiza entrega de útiles escolares pese a suspensión parcial de procesos en el Inabie
Su impacto
El Inabie, bajo la nueva dirección de Adolfo Pérez de León, resaltó que el PAE es la política social de mayor alcance del Estado dominicano, y que con este garantiza alimentos nutritivos y seguros para estudiantes, docentes y personal de apoyo de 7,033 centros educativos.
Resaltó que los estudiantes reciben diariamente una comida escolar que contiene todos los grupos de alimentos: proteínas, hidratos de carbono, leguminosas, verduras y fruta fresca.
''La nueva gestión del Inabie afirma su compromiso con el bienestar de los estudiantes, garantizando alimentos de calidad, cumpliendo los estándares de seguridad alimentaria y promoviendo hábitos saludables desde el inicio del año escolar 2025-2026'', señaló en una nota de prensa.