El Inabie garantiza la alimentación escolar y detalla el menú del primer día de clases

Estudiates se alimentan en un centro educativo del Estado. ( FUENTE EXTERNA )

Arroz con vegetales, muslo de pollo guisado, ensalada de tomate y, de postre, un guineo maduro o una mandarina recibirán este lunes los estudiantes de la Jornada Escolar Extendida en el primer día del año escolar 2025-2026.

Así lo informó hoy el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que aseguró que la distribución de la alimentación escolar está garantizada desde el inicio del año lectivo, beneficiando a más de dos millones de personas, entre ellos estudiantes, profesores y personal administrativo.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) incluye desayuno, almuerzo y frutas en los planteles de tanda extendida, y un desayuno con base en bebida láctea y pan para los centros de media tanda. También se benefician los estudiantes del programa Prepara y los jóvenes de la iniciativa Oportunidad 14-24.

En el caso de Prepara, el menú de apertura será sancocho criollo con muslo de pollo, arroz blanco, ensalada de aguacate y, de postre, guineo maduro o mandarina.

Según informó la institución, el listado de los platos escolares correspondiente a cada semana de clase será publicado en su portal web y las redes sociales, para conocimiento de todos los padres y aquellos interesados.

Su impacto

El Inabie, bajo la nueva dirección de Adolfo Pérez de León, resaltó que el PAE es la política social de mayor alcance del Estado dominicano, y que con este garantiza alimentos nutritivos y seguros para estudiantes, docentes y personal de apoyo de 7,033 centros educativos.

Resaltó que los estudiantes reciben diariamente una comida escolar que contiene todos los grupos de alimentos: proteínas, hidratos de carbono, leguminosas, verduras y fruta fresca.

''La nueva gestión del Inabie afirma su compromiso con el bienestar de los estudiantes, garantizando alimentos de calidad, cumpliendo los estándares de seguridad alimentaria y promoviendo hábitos saludables desde el inicio del año escolar 2025-2026'', señaló en una nota de prensa.



