Novedoso inicio del año escolar en todo el país

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció que este lunes 25 de agosto dará inicio el año escolar 2025-2026 con ceremonias de apertura en los 122 distritos escolares del país. Para ello, se ha dispuesto la participación de autoridades nacionales y locales que acompañarán a las comunidades educativas en cada demarcación.

El Minerd recordó que más de dos millones de estudiantes están convocados a integrarse a las aulas desde este lunes, junto a maestros, directores, personal administrativo y familias. Este arranque, según la institución, reafirma la apuesta del Gobierno por asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes reciban una educación de calidad.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que se han creado las condiciones para un regreso a clases exitoso y enfatizó el compromiso oficial de respaldar a toda la comunidad educativa. La ceremonia central se llevará a cabo en el Centro Educativo Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, con la presencia del presidente Luis Abinader.

De forma paralela, la vicepresidenta Raquel Peña encabezará el acto en Santiago, en la Escuela Primaria María Secundina Torres Siri, como símbolo del compromiso nacional con la educación como eje estratégico del desarrollo.

¿Dónde estarán los funcionarios?

Otros altos funcionarios también participarán en distintas regiones. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, estará en Pedernales, en el Centro Educativo en Artes Pastor Roberto Méndez; en San Cristóbal, el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, presidirá la apertura en la Escuela Pablo Barinas; mientras que en Hato Mayor, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezará el acto en el Liceo Miguel Ángel Garrido. Asimismo, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, lo hará en el Liceo en Artes César Nicolás Penson.

En San Pedro de Macorís, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Nelson Arroyo, participarán en la apertura en el Liceo José Francisco Peña Gómez. En La Vega, los ministros de Deportes y Agricultura, Kelvin Cruz y Limber Cruz, asistirán al Politécnico Femenino Mercedes Morel; mientras que en Moca el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, estará en el Colegio Nuevo Renacer.

En Hermanas Mirabal, el director del Infotep, Rafael Santos, dirigirá el acto en el Centro Anselmo López. En Puerto Plata, la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginnette Bournigal y el director del IDAC, Igor Rodríguez, participarán en la ceremonia; y en Miches, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, hará lo propio en el Centro Lucas Guibbes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/ano-escolar-35ff499e.jpg (FUENTE EXTERNA)

En la Regional 15, de Santo Domingo, los actos se repartirán en distintos planteles: Gloria Reyes, directora de Supérate, en la Escuela Gabriela Mistral de Los Alcarrizos; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la Escuela Primaria República de Cuba en el centro de la capital; la alcaldesa Carolina Mejía y el ministro de Salud, Víctor Atallah, en la Escuela Padre Arias; mientras que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el diputado Alfredo Pacheco estarán en el Politécnico Víctor Pascual Agüero. Además, el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, asistirá a la Escuela República de Chile.

En la Regional 16, de Cotuí, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezará la apertura en el Liceo Francisco Henríquez y Carvajal, y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, lo hará en la Escuela Guaroa Moreta, en Bonao.

Finalmente, en la Regional 17, de Monte Plata, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, dirigirá la ceremonia en el Centro Educativo Fray Pedro de Córdoba, en el distrito 17-01 de Yamasá, sumándose al despliegue nacional de actos que marcan el inicio del nuevo ciclo académico.

Todo listo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/22/22072025---almuerzo-amchamdr-con-luis-miguel-de-camps---matias-boncosky12-6ddb5357.jpg (FUENTE EXTERNA)

El ministro Luis Miguel De Camps aseguró que se han cubierto los aspectos más importantes , tales alimentación, libros de texto, aulas y máxima cobertura.

Los cálculos oficiales son de menos del 1% de la matrícula tendrá que ser acomodada en centros privados por razones diversas. Para satisfacer la demanda se han habilitado aulas extras fuera de las edificaciones tradicionales.