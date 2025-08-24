Educación desmiente versión de ADP de que no podrán iniciar clases en Higüey por falta de 30 centros

La Regional 12 de Educación de Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional 12 del Ministerio de Educación (Minerd) de Higüey, provincia La Altagracia, desmintió este domingo "categóricamente" las declaraciones emitidas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de este municipio, en las que se afirma que mas de 30 centros educativos no abrirán sus puertas para el inicio del año escolar.

"Informamos a la comunidad educativa y a la población en general que todos los centros educativos de la Regional 12 están preparados para iniciar el año escolar en la fecha establecida por el Ministerio de Educación, garantizando las condiciones necesarias para recibir a nuestros estudiantes", indica la Regional 12 en un comunicado de prensa.

La Dirección, encabezada por la doctora Aidée López, reiteró su compromiso "con el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad".

Piden a los padres enviar hijos a la escuela

La Regional 12 exhortó a las familias a enviar a sus hijos a clases este próximo lunes 25, "con total normalidad".

"Solicitamos a la comunidad mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de esta Regional de Educación para evitar confusiones", refiere el documento.

Denuncia de la ADP

El Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Higüey, denunció que, al menos, 31 centros educativos de ese municipio no podrían iniciar la docencia este lunes 25 de agosto, debido a las condiciones precarias en que se encuentran sus instalaciones y a la falta de recursos básicos para recibir a los estudiantes.

Dijo que de acuerdo con un levantamiento realizado por el gremio, el 67 % de los planteles carece de mobiliario adecuado, el 90.3 % no cuenta con personal de apoyo, y el 83 % carecían de secretarias y digitadores.

Asimismo, dijo que el 70 % de las infraestructuras escolares no reunían las condiciones mínimas para iniciar el año escolar 2025-2026.

