ITSC reduce deserción estudiantil a un 8 % en primer año de gestión del Dr. José Ramón Holguín Brito

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), primer y único community college de la República Dominicana, celebró su primer año de gestión bajo el liderazgo de su rector el doctor José Ramón Holguín Brito, logrando importantes avances académicos, tecnológicos y administrativos, que consolidan a la institución como referente en la formación técnica superior del país.

Uno de los hitos más destacados fue la reducción de la deserción estudiantil, "a un histórico 8 %, lo que refleja el firme compromiso institucional con la permanencia y éxito académico de sus estudiantes".

Durante la presentación de su informe, el rector Holguín Brito resaltó que "nuestra academia ha experimentado una significativa transformación, marcada por el fortalecimiento de su estructura académica y administrativa, la modernización tecnológica y la renovación integral de su planta física".

RD$12.8 Millones En ahorro logró el Instituto Técnico Superior Comunitario mediante subastas electrónicas. Los recursos que fueron reinvertidos.

En ese sentido, destacó la titulación de 1,113 nuevos egresados, equivalente al 16 % del total histórico de graduados del ITSC, así como la ampliación de la oferta académica a 32 carreras, alineadas a las demandas de la industria 4.0 en áreas como semiconductores, videojuegos, electromedicina, energías renovables y analítica de datos, de acuerdo a una nota de prensa.

En el ámbito de la innovación y la transformación digital

Realizó una inversión histórica de RD$131 millones en infraestructura tecnológica, lo que le permitió escalar 84 posiciones en el índice iTICge,

Recibir reconocimiento nacional

Convertirse en la primera institución pública de educación superior en utilizar tecnología NFT, con más de 1,100 certificados digitales emitidos.

Asimismo, la institución inauguró el laboratorio de simuladores más grande de la República Dominicana, fortaleciendo el aprendizaje práctico de sus estudiantes.

La transparencia

En materia de transparencia y eficiencia, el ITSC alcanzó un Índice de Transparencia de 92.79 %, posicionándose entre las instituciones públicas con mayor cumplimiento en acceso a la información.

Además, logró un ahorro de 12.8 millones de pesos mediante subastas electrónicas,recursos que fueron reinvertidos en equipamiento, tecnología, y movilidad, al tiempo que se implementaron sistemas electrónicos de trazabilidad en contrataciones y digitalización de expedientes, garantizando procesos más ágiles y controlados.

Holguín Brito destacó que la institución obtuvo la certificación internacional IBEC 2024, que valida globalmente las competencias profesionales de sus egresados, y aseguró que todos estos logros "sientan bases sólidas para un crecimiento sostenido, garantizando la contribución del ITSC al desarrollo educativo, productivo y social de la República Dominicana".