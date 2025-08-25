En inicio del año escolar Abinader llama a los padres a integrarse a la educación de sus hijos

La primera dama, Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Luis Miguel De Camps, durante el inicio del año escolar 2020-2025, en el que el presidente convocó a los padres a participar junto a sus hijos. ( DANIA ACEVEDO. )

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el acto de inicio del año escolar 2025-2026 en el Centro Educativo Casandra Damirón, donde hizo un llamado directo a los padres y madres a integrarse activamente en la formación de sus hijos, al tiempo que anunció que por primera vez todos los estudiantes del sistema público recibirán un kit escolar completo.

"Quiero pedirle especialmente a los padres que nos acompañen, que nos acompañen junto a sus hijos, junto a sus hijas, para nosotros poder lograr, junto con ellos, todos, como lo dice aquí también, que educar es un compromiso de todos", expresó el mandatario.

Los padres como eje del proceso

Durante su discurso, Abinader insistió en que la participación de las familias es clave para el desarrollo del sistema educativo. "Es fundamental que los padres se involucren junto a los profesores, a los directores de los liceos y de las escuelas, e incluso también a los directores regionales, pero también a las comunidades en general. Cuando la escuela es el centro de la comunidad, entonces los valores de esa comunidad ya son diferentes", señaló.

Kits escolares y calidad educativa

El presidente destacó que el gobierno ha logrado aumentar progresivamente la cobertura de los kits escolares, pasando de un 30 % en 2020 a un 85 % en 2024, hasta alcanzar este año el 100 %. "Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar completo", afirmó, agregando que también se trabaja en mejorar la calidad de los materiales.

Los kits incluyen mochilas, útiles y uniformes para los niveles Inicial, Básico y Secundario, con el objetivo de garantizar que los estudiantes estén debidamente preparados para iniciar el año escolar.

Abinader también se dirigió a los alumnos, pidiéndoles que asuman la escuela como un segundo hogar y a sus compañeros como hermanos. Asimismo, anunció que se reincorpora la asignatura de moral y cívica dentro de la jornada extendida, con el fin de formar no solo en lo académico, sino también en valores ciudadanos.

Próximos pasos institucionales

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que en las próximas semanas se convocará la mesa de los cinco pilares de la educación, como espacio de trabajo conjunto para avanzar en los objetivos nacionales en esta materia.