No bien inicia el año escolar, ADP Bonao convoca a paro y deja sin clases a 27 mil estudiantes

El llamado incluye una concentración frente al Palacio de Justicia de Bonao a partir de las 8:30 de la mañana, en apoyo al dirigente sindical

    No bien inicia el año escolar, ADP Bonao convoca a paro y deja sin clases a 27 mil estudiantes
    Estudiantes recibiendo docencia en un centro educativo en el primer día del inicio del año escolar 2025- 2026 . ADP Bonao convoca a paro y deja sin clases a 27 mil estudiantes.
    (ARCHIVO)

    El recién iniciado año escolar en Bonao enfrenta ya su primera crisis: la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esa demarcación anunció la suspensión de docencia para este martes 26 de agosto, medida que dejará sin clases a unos 27,000 estudiantes de centros públicos.

    La convocatoria, emitida por el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP, no responde a una reivindicación estrictamente sindical, sino al respaldo de una causa personal. El gremio justifica el paro en solidaridad con su presidente, Raúl Martínez, citado ante la justicia por una querella de difamación e injuria.

    El llamado incluye, además de la suspensión de la docencia, una concentración frente al Palacio de Justicia de Bonao a partir de las 8:30 de la mañana, en apoyo al dirigente sindical.

    La decisión, adoptada en asamblea el pasado 20 de agosto, ha generado inquietud entre padres y autoridades locales, que advierten que un asunto personal no puede decidir el rumbo de la educación de toda una provincia

    "El Minerd y las autoridades deben detener este tipo de acciones; no se puede dejar a miles de estudiantes sin clases porque a un dirigente lo miren mal", señaló una fuente consultada.

    • La suspensión ocurre apenas un día después del inicio oficial de clases, y plantea de nuevo el conflicto entre los intereses gremiales y el derecho fundamental de los estudiantes a recibir educación.
    Expandir imagen
    Infografía
    Suspensión de docencia. (FUENTE EXTERNA)
