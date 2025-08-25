Educa llama a reforzar compromiso con la calidad e innovación educativa al comenzar este año escolar

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) saludó este lunes el inicio del nuevo año escolar, destacando que cada regreso a las aulas constituye una oportunidad de renovación y esperanza para estudiantes, familias y docentes haciendo un llamado a fortalecer el compromiso colectivo de trabajar por una educación que combine calidad e innovación, pilares fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana.

A través de una nota de prensa, Susana Martínez Nadal, presidenta de Educa, afirmó: "Cada año escolar es una oportunidad para reforzar la confianza en la educación como motor de transformación social y progreso. Desde Educa reiteramos nuestro apoyo a las políticas y esfuerzos que garanticen aprendizajes de calidad, docentes inspiradores y familias comprometidas con la formación de sus hijos".

La asociación invitó a la ciudadanía a reflexionar y aportar ideas sobre cómo mejorar las áreas claves para el próximo año escolar 2025-2026, fomentando la corresponsabilidad entre familias, comunidad y autoridades educativas.

Además, apuntó que conforme a los indicadores elaborados por Educa, basadas en cifras publicadas por el Ministerio de Educación y la Dirección General de Supervisión Educativa, entre los años escolares 2022-2023 y 2023-2024, la asistencia de niños de 5 años aumentó de 88.6 % a 91.8 %, mientras que en el grupo de 6 a 11 años se mantuvo estable en 93.5 %.

"Sin embargo, la asistencia de adolescentes de 12 a 17 años cayó de 82.3 % a 79.1 %, evidenciando un reto persistente en esta etapa educativa", observó la presidenta de Educa.

De la misma manera, Martínez Nadal indicó que debe cumplirse el calendario escolar 2025-26 en su totalidad, sin dilaciones ni interrupciones.

Llama a las familias a involucrarse

Realizó además un llamado a fortalecer la innovación y a la preparación integral de nuestros estudiantes para los retos significativos que tendrán ante los desafíos de un mundo globalizado y tecnológicamente cambiante.

"Invitamos a las familias a involucrarse activamente en este nuevo período escolar. Su participación en el proceso educativo no solo contribuye al rendimiento académico, sino que también promueve el desarrollo integral de sus hijos e hijas y fortalece la comunidad educativa al crear un sentido de pertenencia y compromiso", enfatizó.

