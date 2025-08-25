Gobierno anuncia "Bono a Mil" estará disponible a partir de esta semana

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, hizo el anuncio en LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó este lunes que el "Bono a Mil" estará disponible a partir de esta semana. Este lunes comenzó el año escolar 2025-2026.

Los padres, madres o tutores que tengan a sus hijos inscritos y activos en centros de educación pública recibirán un pago único de mil pesos por cada niño.

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el ministro explicó que el apoyo escolar podrá ser solicitado a través de las vías oficiales del Banco de Reservas.

Apoyo escolar

"Este apoyo busca motivar a las familias para que los alumnos se inserten y permanezcan en las escuelas", expresó el ministro.

Este programa forma parte de una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), iniciada en el año 2023, con el objetivo de apoyar a las familias con hijos inscritos en centros educativos públicos a nivel preuniversitario.