Inabie ha entregado el 58 % de los kits escolares al inicio del año 2025-2026

El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez, informó que al inicio del año escolar solo se ha distribuido el 58 % de los kits estudiantiles comprometidos para los alumnos de los centros educativos públicos.

Pérez reconoció que la entrega está en proceso, pero aseguró que "los kits están totalmente garantizados" y que en las próximas semanas se completará la distribución a nivel nacional. "Lo más importante es que podemos garantizar a todos los padres y a todos los estudiantes del sistema público que serán entregados la totalidad de los kits en todo el país", afirmó.

¿Qué contienen los kits escolares?

El programa incluye mochilas equipadas con útiles y uniformes.

Nivel Inicial: mochila con cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas, lápiz, además de un polocher, pantalón, medias y zapatos.

Nivel Básico y Secundario: mochila con tres cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, cartabones, regla, polocher, pantalón, medias y zapatos.

Con estos insumos se busca asegurar que los estudiantes cuenten con lo esencial para iniciar las clases.

El funcionario explicó que el retraso se debió a procesos de compras y contrataciones que habían sido objetados, lo que obligó a suspender temporalmente algunos contratos. Según dijo, las resoluciones pendientes ya fueron liberadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo que permitirá acelerar la distribución.

"Estamos trabajando todos los días, incluso fines de semana y hasta las 9:00 de la noche, para duplicar o triplicar la capacidad instalada de recepción y despacho", señaló Pérez.

Asistencia a clases

Ante la inquietud de padres cuyos hijos no cuentan aún con uniformes, el director del Inabie recomendó que los estudiantes asistan con los del año anterior o con ropa normal, en espera de recibir el nuevo kit. "Tenemos contratada la totalidad de esos uniformes, zapatos y mochilas, y estaremos entregándolos en los próximos días", sostuvo.

Alimentación escolar, en funcionamiento Pérez destacó que, a diferencia de los kits, el programa de alimentación escolar arrancó desde el primer día de clases con cobertura total en el país. "Se está sirviendo desayuno y almuerzo escolar en el 100 % de los planteles, desde el inicio del año lectivo", aseguró.

Compromiso con la entrega total

El director del Inabie asumió el cargo hace apenas una semana y subrayó que su gestión trabajará "sin excusas" para dar respuesta a las demandas de los estudiantes y padres de familia. "En las próximas semanas habremos culminado ya con la entrega en la totalidad de la geografía nacional, para el 100 % de los estudiantes", reiteró.