Inabie asegura entrega total de kits escolares en las próximas semanas

El director ejecutivo de Inabie, Rafael Adolfo Pérez de León, ofrece detalles en LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Rafael Adolfo Pérez de León, informó este lunes que ya se ha entregado el 60 % de los kits escolares, y que en los próximos días se completará el 100 % de la distribución a la población estudiantil, que hoy comenzó el año escolar 2025-2026.

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el funcionario explicó que la institución cuenta con una capacidad instalada para preparar y distribuir unos 25 mil kits diarios.

Sin embargo, adelantó que se están implementando estrategias para duplicar o incluso triplicar esa capacidad, a fin de agilizar la entrega.

"Todos los kits escolares están disponibles. Lo que estamos ejecutando en este momento es la fase logística de recepción, armado y distribución. Con la capacidad actual, el cronograma de entrega está proyectado para ocho semanas, pero estamos trabajando con los suplidores para reducir significativamente ese plazo", señaló.

Ante la pregunta del presidente Luis Abinader sobre qué se considera "poco tiempo", el funcionario respondió que esperan completar la entrega en un período de tres a cuatro semanas, gracias a las mejoras en el proceso logístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/whatsapp-image-2025-08-25-at-181309-d68a02ed.jpeg El presidente Luis Abinader durante su participación de LA Semanal con la Prensa de este lunes. (KEVIN RIVAS.)

Responden a quejas sobre tallas

Sobre las recientes denuncias en redes sociales por la entrega de uniformes con tallas inadecuadas, Pérez de León afirmó que Inabie tiene la capacidad de atender cualquier solicitud de cambio.

"Estamos preparados para resolver cualquier inconveniente con las tallas. Todo está previsto y cubierto. En esos casos, daremos una respuesta rápida y efectiva", garantizó.

Programa de alimentación escolar opera con normalidad

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, el director del Inabie aseguró que, desde este lunes que inició del año escolar 2025-2026, todos los centros educativos han recibido los alimentos correspondientes.

"Ese programa está funcionando perfectamente desde el primer día de clases y en todos los recintos del país", puntualizó.