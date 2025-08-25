Abinader califica de "excelente" el inicio del año escolar y responde a críticas

El presidente Luis Abinader hablando sobre el recien iniciado año escolar durante LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader calificó este lunes como "un excelente inicio" el arranque del año escolar 2025-2026, pese a las críticas surgidas en torno al proceso.

Consultado sobre cómo evaluaba el comienzo de clases en una escala del 1 al 10, Abinader respondió que no debía medirse por las opiniones adversas, sino por los hechos observados en los planteles del país.

"Yo pienso que ha sido un buen inicio de año. No tenemos mayores novedades. Cada día lo vamos a ir mejorando. Quiero que busquen los 300 mil estudiantes que decían que no iban a tener cupo. ¿Dónde están? ¿Dónde está el desastre? Todo ha sido totalmente normal", expresó.

"Profetas de catástrofes"

El mandatario criticó a quienes pronosticaron fallas masivas en el inicio del calendario escolar, asegurando que los resultados han desmentido esas advertencias.

"Las ruedas de prensa permanentes quisieron ser profetas de catástrofes. No se llega lejos de esa manera. La prudencia es una de las virtudes que los ciudadanos más aprecian", señaló.

Abinader destacó que la prioridad de su gobierno es garantizar la enseñanza para los niños y jóvenes dominicanos, más allá de los cuestionamientos políticos.

"Va a ser un excelente año escolar, no para bien del Gobierno, sino para bien de la República Dominicana y especialmente de los jóvenes de nuestro país", concluyó.