ADP dice que no iniciará año escolar en escuela de San Francisco por malas condiciones

Padres de estudiantes reclaman por la falta de aulas y otras necesidades del Centro Educativo Francisco Mariano Frías Jerez, en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela informó que el Centro Educativo Francisco Mariano Frías Jerez, en San Francisco de Macorís, no podrá iniciar docencia por falta de aulas.

En algunos audiovisuales compartidos a Diario Libre por el dirigente de la ADP de esta seccional, Robert Frías, se evidencia que los gremios realizaron una protesta el lunes exigiendo mejores condiciones para el centro educativo.

Frías expresó que el liceo no cuenta con espacios suficientes para recibir la matrícula estudiantil, ya que hay dos grados que no cuentan con aulas, una solicitud que han hecho desde hace dos años. Señaló que este año escolar inició con "múltiples dificultades", pese a que han querido mostrar una realidad diferente.

Señaló que el centro requiere una intervención inmediata.

También, dijo que el centro presenta otras necesidades, entre las que citó:

La asignación de Pantallas Digitales Interactivas (PDI), debido a que el centro actualmente cuenta solo con pizarras tradicionales

La construcción de verjas perimetrales que garanticen la seguridad de la comunidad escolar

La colocación de una verja divisoria entre el nivel primario y el nivel secundario, "ya que no es adecuado que estudiantes menores compartan espacios con jóvenes y adultos"

La construcción del techado de la cancha

La distribución de laptops para estudiantes y maestros

Los padres

La asociación de padres señaló que tiene mucho tiempo luchando por las mejorías de las condiciones del centro.

"Esta es una comunidad muy fajadora que está dispuesta a llevar la lucha hasta donde sea necesaria", señaló uno de los representantes de la Apmae.

Asimismo, indicó que hasta que no se den las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan tomar docencia no los enviarán a la escuela.