Consulta si eres beneficiario del Bono a Mil por la Educación que se entregará esta semana

Imagen del sitio web "Bono a Mil por la Educación". ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación anunció ayer que durante esta semana se entregará el "Bono a Mil por la Educación", un incentivo que la institución entregará por segundo año consecutivo como una ayuda económica para los padres, madres y tutores que deben encarar los gastos educativos concernientes al inicio del año escolar 2025-2026.

Más de un millón de alumnos inscritos y activos en los centros educativos públicos podrán recibir un pago único de 1,000 pesos por cada hijo, los cuales se pueden solicitar a través de los canales oficiales del Banco de Reservas, según explicó el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.

Sin embargo, existe una vía fácil y rápida para poder consultar si tus hijos son beneficiarios del Bono a Mil por la Educación.

¿Cómo hacerlo?

El Ministerio de Educación ha creado el sitio web (https://www.bonoamil.gob.do/Consulta) que permite confirmar si le corresponde o no este incentivo.

Es fácil: simplemente debe introducir el número de cédula del padre, madre o tutor que inscribió al estudiante en el centro educativo público.

En la pantalla aparecerá un mensaje con su nombre completo, el monto del bono y le indicará que recibirá un mensaje SMS para canjear en cualquiera de las oficinas del Banreservas, en caso de ser beneficiario.

Registrarse en el sistema

En caso contrario, aparecerá un mensaje en pantalla que le confirmará que, bajo el número de cédula que ha inscrito, no existe un padre o tutor registrado. En ese caso, dé clic al botón "Registrarse".

Complete los campos en los que le pide su número de celular y su correo electrónico. Una vez hecho esto, el sistema le pedirá colocar el número de identificación (ID) del estudiante.

Este es un código que permite conocer la provincia, el centro educativo, el nombre y la fecha del nacimiento de su hijo o hija.

Si no sabe cuál es el número de identificación de sus hijos, comuníquese con la escuela o liceo en el que están inscritos y pregunte por este ID para poder completar el proceso.

De esta forma, podrá registrarse en el sitio web y validar si puede acceder a esta ayuda económica para este año escolar 2025-2026 que apenas empieza.