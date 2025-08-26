Las autoridades del Ministerio de Educación en la provincia Santiago aseguraron que trabajan en la búsqueda de soluciones inmediatas y a mediano plazo para los centros educativos que no pudieron iniciar el año escolar por dificultades en su planta física o falta de personal docente.

El director provincial de la entidad gubernamental, Pedro Pablo Marte, citó entre las escuelas con mayores inconvenientes la Villa Progreso en La Herradura, José Antonio Marte, la José Flores, la Cecilia Aurora, así como otros planteles.

En el caso de la Villa Progreso, el funcionario explicó que la situación se relaciona con una pared de más de 20 años construida en zinc, "que no representa peligro inminente, pero será reemplazada por una estructura de concreto".

Sobre la José Antonio Marte, ubicada en Puñal, donde se había denunciado la posibilidad de paralizar la docencia por fallas en el pozo séptico y una pared a punto de colapsar, las autoridades indicaron que ya existen propuestas de intervención, aunque las obras mayores deben realizarse a través de licitación pública, lo que requiere una solución a mediano plazo.

Mientras tanto, dijo que se reunirá con la comunidad para implementar medidas que garanticen la continuidad de las clases.

En cuanto a la falta de maestros, Pedro Pablo Marte aseguró que el problema está prácticamente resuelto mediante el sistema de autopostulación y la contratación de nuevos docentes, quienes serán asignados de inmediato a los planteles que aún tienen déficit de personal.

El funcionario garantizó además que ningún estudiante ha quedado fuera de las aulas.

Asimismo, destacó que en la primera jornada del año escolar la asistencia estudiantil en Santiago alcanzó uno de los niveles más altos del país, con más de un 90 % de integración, mientras que la asistencia de maestros llegó al 94%.

El director provincial de Educación dijo que la regional "no descansará hasta que todos los estudiantes retornen a sus centros debidamente remozados".

Hizo un llamado a la comunidad educativa a mantener la confianza en que los problemas serán superados en el menor tiempo posible.