Intec y a Universidad de Chile gradúan profesionales en diplomado en Minería y Metalurgia

Algunos de los participantes que se graduaron en el diplomado de Minería y Metalurgia impartido por Intec. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad de Chile realizaron la graduación de la segunda promoción del Diplomado Internacional en Minería y Metalurgia.

En esta ocasión recibieron diplomas 105 participantes, quienes por nueve meses cursaron más de 132 horas de clases en las que obtuvieron conocimientos esenciales para el ejercicio profesional como ingenieros e ingenieras de Minas, en un programa auspiciado por Barrick Pueblo Viejo, de acuerdo con lo informado en una nota de prensa.

Gisselle Valera, directora de Asuntos Gubernamentales de Barrick Pueblo Viejo, afirmó que, "al auspiciar la oportunidad de estudios, junto a Intec y la Universidad de Chile invertimos en la formación y en el futuro sostenible de la industria minera nacional".

Añadió: "Las ingenierías civil e industrial son pilares que sustentan la innovación y la eficiencia en nuestro trabajo y cada uno de ustedes tiene el poder de transformar el sector minero, de implementar nuevas tecnologías y de promover prácticas que cuiden el medio ambiente".

Alexander Pimentel, coordinador de Ingeniería Civil en Intec, aseguró que con el acto de entrega de diplomas no solo se reconoce el esfuerzo de los participantes, sino también la importancia de seguir construyendo espacios de formación que fortalezcan las competencias de los profesionales de un sector estratégico para el desarrollo sostenible del país.

"Esta alianza entre la academia, representada por la Universidad de Chile e Intec, junto a la industria es una muestra de lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos en torno a un mismo propósito: aportar conocimiento, innovación y sostenibilidad a la minería dominicana", dijo Pimentel.

Graduandos

En nombre de los graduandos las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por Caroldania Díaz Durán, quien señaló que el diplomado "ha sido una experiencia académica y profesional de alto nivel, que nos ha brindado la oportunidad de expandir nuestras habilidades y fortalecer nuestra visión sobre la industria minera".

Precisó que durante nueve meses los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender de docentes con amplia experiencia y una destacada trayectoria.

"Su enfoque técnico y práctico hizo de este programa una experiencia enriquecedora y aplicable a nuestra realidad laboral. En lo personal, y en nombre de muchos de mis compañeros quiero expresar nuestra satisfacción con el programa. No solo hemos fortalecido nuestra preparación profesional, sino que también hemos adoptado una actitud proactiva frente a los desafíos de nuestro sector", expresó.

Oferta curricular

La oferta curricular, desarrollada en una colaboración entre Intec y la Escuela de Minería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, incluyó asignaturas como Geometalurgia, Procesos Mineralúrgicos y Metalúrgicos.

Además, de Planificación y Operación Minera a Cielo Abierto, y Diseño Minero, Perforación y Tronadura, en el formato de concentración para estudiantes de Intec y diplomado para egresados de las carreras de ingeniería civil e industrial.

El ingeniero o ingeniera de minas desempeña un papel fundamental en la extracción sostenible de minerales, abarcando desde la planificación y exploración hasta la evaluación y explotación, con un firme enfoque en la minimización de impactos ambientales.

El programa lo imparten profesores de la Universidad de Chile, reconocida por su sólida oferta educativa, que incluye talleres técnicos y programas avanzados en Ingeniería Civil de Minas, un Doctorado en Ingeniería de Minas y un Magíster en Gestión y Dirección de Empresas con énfasis en la industria minera.

La concentración en Minería y Metalurgia forma parte de la diversa oferta de concentraciones disponibles en Intec, que también incluye áreas como Energías Renovables, Inteligencia Artificial Aplicada a Sistemas Electrónicos, Domótica e Inmótica, Mantenimiento, Controles y Comunicación Industrial, y Gestión Financiera de Sistemas ERP/SAP.