Ministerio de Educación inicia la entrega del bono "Arranca a mil"

El bono a mil beneficiará a alrededor de 1,400,000 mil de estudiantes del sistema educativo público preuniversitario. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó que ya inició el desembolso del bono Arranca a Mil por la Educación, que contempla beneficiar a 1,400,000 mil de estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

Los padres o tutores que tengan hijos inscritos y activos en los centros de educación pública recibirán un pago único de mil pesos por cada niño, establece un comunicado de prensa del Minerd.

Los beneficiarios recibirán a partir de este martes un mensaje de texto a través de su teléfono móvil con un código de Remesas Banreservas que les permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa institución bancaria.

En caso de que no reciban el mensaje automático, los padres, madres o tutores podrán registrarse con su número de cédula de identidad en el portal www.bonoamil.gob.do, donde deberán colocar su número de celular y el Código de Identificación (ID) de cada estudiante que se encuentre bajo su tutela.

Para conocer el ID del estudiante, los padres pueden contactar al centro educativo donde están inscritos sus hijos.

El portal www.bonoamil.gob.do está habilitado para que los usuarios puedan hacer consultas o registrarse para obtener el bono que beneficia a estudiantes del Nivel Inicial, así como de Primaria y de Secundaria en todos los centros educativos públicos.

El Minerd señaló que dispuso números de contacto para aclarar cualquier inquietud y brindarle soporte a cualquier madre, padre o tutor que lo amerite: 849 873-9963 y 829 745-3345.