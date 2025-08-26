Padres y autoridades locales rechazan paro docente que afecta inicio del año escolar en Bonao

Cerca de 27,000 estudiantes de centros educativos públicos quedaron sin docencia este martes, en el segundo día del año escolar 2025-2026, debido a un paro convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Bonao.

La paralización fue realizada en apoyo a Raúl Martínez, presidente de la ADP en esa demarcación, quien enfrenta una demanda por difamación e injuria interpuesta por Germán Núñez, empleado del Ministerio de Educación.

Los maestros se ausentaron de las aulas y se concentraron en la Fiscalía de Bonao, donde acompañaron a Martínez durante su comparecencia.

El dirigente gremial había declarado que el departamento de alfabetización del Ministerio de Educación, donde labora Núñez, "es una botella", lo que habría motivado la acción judicial.

Por su parte, Núñez rechazó las acusaciones y defendió la legitimidad de sus funciones, asegurando que su trabajo consiste en coordinar la parte pedagógica en los distritos educativos.

Agregó que también recibe beneficios económicos de una fundación, lo cual, según explicó, corresponde a sus derechos como ciudadano.

La convocatoria al paro fue realizada por el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP, que justificó la decisión alegando que el gobierno busca "silenciar al gremio".

Condenan paro

El sindicato señaló que, en al menos 20 planteles de Bonao, la docencia tampoco ha iniciado debido a que las autoridades no han concluido los trabajos correctivos en la planta física de los centros.

La medida, aprobada en asamblea el pasado 20 de agosto, generó malestar entre padres y autoridades locales, quienes consideran que un conflicto de carácter personal no debe afectar la educación de toda una provincia.

Un fuerte contingente policial fue desplegado en los alrededores de la Fiscalía de Bonao para evitar incidentes durante la jornada de protesta.