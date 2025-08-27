Aunque 16 escuelas no abrieron, Regional 12 de Educación garantiza cupo para estudiantes en Higüey

Representantes del Distrito Educativo 12-01 de Higüey y autoridades regionales durante la presentación del balance del inicio del año escolar 2025-2026 en la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La Regional 12 de Educación ofreció este martes un balance sobre el inicio del año escolar 2025-2026 en la provincia La Altagracia, en el que destacó la masiva asistencia de estudiantes y la integración de las comunidades, aunque reconoció que 16 centros educativos de Higüey no pudieron iniciar clases el primer día debido a reparaciones menores y falta de mantenimiento.

Entre los planteles que permanecieron cerrados figuran el Liceo San Pedro, Liceo Juan Pablo Duarte, Escuela Natalia Blanco, Escuela Pedro Mir, Escuela Hermanos Trejo, Escuela Parroquial San José y la Escuela Norma Elena, entre otros.

La directora regional, Dra. Aidée López, explicó que, de los 168 centros bajo la jurisdicción del Distrito 12-01 de Higüey, la mayoría abrió con normalidad, pero algunos presentaron contratiempos relacionados con pintura, plomería y adecuaciones de aulas.

Aseguró, sin embargo, que los maestros se encuentran en sus centros trabajando en la organización y reiteró que en los próximos días todos los estudiantes estarán integrados.

"Si de mí como maestra y como regional depende, ningún niño se va a quedar sin cupo. Algunos ingresarán hoy, otros mañana o la próxima semana, pero tengan la certeza de que todos recibirán cobertura", afirmó López, al tiempo que informó que continúa el proceso de alquiler de planteles para garantizar la demanda en coordinación con el Ministerio de Educación.

La funcionaria hizo además un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a sumarse al compromiso de la enseñanza sin dejarse arrastrar por intereses políticos.

"No podemos trabajar como si se tratara de objetivos distintos. Todos buscamos la mejora de la calidad educativa. La escuela está abierta, los maestros están en sus aulas, los alimentos escolares llegaron desde la semana pasada y no hay excusa para no enviar a los estudiantes", puntualizó.

Panorama en otros centros

En los demás distritos de la regional, el panorama fue más positivo. En San Rafael del Yuma, la directora distrital Carmen Alexis Medina de los Santos calificó como exitoso el inicio de clases y exhortó a las familias a involucrarse en el proceso educativo.

En la provincia El Seibo, el director Omar Antonio Peralta informó que todos los estudiantes cuentan con cupo asegurado gracias al trabajo de las comisiones de organización y la colaboración de la ADP seccional, subrayando además que no enfrentan déficit de maestros.

De su lado, en Miches, la directora distrital Sorivel Núñez Domínguez destacó la puesta en marcha del transporte escolar gratuito bajo el lema "La ruta de la alegría", que beneficia a comunidades vulnerables que nunca habían tenido este servicio.

Las autoridades coincidieron en que, aunque el arranque escolar dejó algunos retos por resolver en Higüey, el compromiso de la Regional 12 es garantizar que todos los niños y niñas de la provincia tengan acceso a la educación.

