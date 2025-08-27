Minerd califica como "exitosos" los primeros días del año escolar 2025-2026

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) calificó como "exitosos" los primeros días del año escolar 2025-2026 , destacando que se logró una asistencia de más del 96 % de los maestros y garantizando servicios esenciales como alimentación escolar, materiales didácticos y transporte estudiantil para estudiantes y docentes del sistema educativo nacional.

La docencia comenzó el lunes 25 de este mes de agosto con un acto simultáneo que incluyó 22 regionales.

A través de una nota de prensa, indicó que la presencia del personal administrativo en los planteles fue de un 94%, los monitores un 93% y el personal contratado un 96 %, reafirmando el fuerte compromiso institucional con la apertura y funcionamiento de los centros educativos públicos.

Señaló que cientos de maestros asistieron por primera vez a las aulas, tras ser nombrados recientemente, al igual que miembros del personal administrativo, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos educativos y didácticos.

Alimento escolar

Como parte de las acciones complementarias al inicio de la docencia, el Ministerio de Educación dijo que suministró 5,831,909 raciones alimenticias en el primer día, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), con lo que se garantiza el soporte nutricional durante la jornada escolar.

"Además, más de 1,871 autobuses fueron desplegados a distintos puntos del país, a través del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), siendo este uno de los logros más importantes de la gestión del gobernante dominicano en favor de los sectores más necesitados, iniciativa que permitió el traslado de miles de docentes y estudiantes a las escuelas de manera gratuita y segura", acotó en el documento.

Bono a Mil

La nota resalta el inicio de las clases con el programa social "Bono a Mil", que beneficiará a más de un millón de estudiantes, lo que se suma al plan de reinserción escolar "Vuelta a la Escuela", dirigido a adolescentes y jóvenes.

Para garantizar un inicio de año escolar adecuado, también el Minerd distribuyó 140,424 mobiliarios escolares, entre ellos butacas, anaqueles y archivos. Mientras que fueron entregados más de 8 millones de materiales didácticos, incluyendo libros de texto.

