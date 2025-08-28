De Medicina a Ciberseguridad: UCE entrega 50 becas completas
Las becas fueron otorgadas en las áreas de doctor en dedicina, bioanálisis, entre otras
La Universidad Central del Este (UCE), de San Pedro de Macorís, hizo entrega este jueves de 50 becas cubiertas al cien por ciento, destinadas a jóvenes de escasos recursos en una amplia variedad de carreras.
Las becas fueron otorgadas en las áreas de:
- Doctor en Medicina
- Bioanálisis
- Arquitectura
- Ingeniería en Ciberseguridad
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Software
- Ingeniería Electromecánica
- Derecho
- Administración de Empresas Turísticas
- Mercadeo
- Contabilidad
- Economía
- Finanzas
- Odontología
Mérito académico
El rector de la UCE, José Altagracia Hazim Torres señaló que estas becas son una manera de oportunidades a jóvenes de escasos recursos y de contribuir a su formación profesional, a la vez que indicó que la institución considera fundamental apoyar a quienes más lo necesitan.
Además, resaltó que en los últimos años la UCE ha otorgado más de 8,000 becas.
También destacó el programa de becas UCE Excelencia, el cual premia el mérito académico con becas completas, indicando que este programa se llena cada año por excelencia, recibiendo solicitudes de estudiantes destacados.