De Medicina a Ciberseguridad: UCE entrega 50 becas completas

El grupo de los estudiantes beneficiados con las becas otorgadas por la Universidad Central del Este (UCE). ( DIARIO LIBRE/ ANDREINA JIMÉNEZ )

La Universidad Central del Este (UCE), de San Pedro de Macorís, hizo entrega este jueves de 50 becas cubiertas al cien por ciento, destinadas a jóvenes de escasos recursos en una amplia variedad de carreras.

Las becas fueron otorgadas en las áreas de:

Doctor en Medicina

Bioanálisis

Arquitectura

Ingeniería en Ciberseguridad

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Ingeniería de Software

Ingeniería Electromecánica

Derecho

Administración de Empresas Turísticas

Mercadeo

Contabilidad

Economía

Finanzas

Odontología

Mérito académico

El rector de la UCE, José Altagracia Hazim Torres señaló que estas becas son una manera de oportunidades a jóvenes de escasos recursos y de contribuir a su formación profesional, a la vez que indicó que la institución considera fundamental apoyar a quienes más lo necesitan.

Además, resaltó que en los últimos años la UCE ha otorgado más de 8,000 becas.

También destacó el programa de becas UCE Excelencia, el cual premia el mérito académico con becas completas, indicando que este programa se llena cada año por excelencia, recibiendo solicitudes de estudiantes destacados.