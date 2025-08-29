Activos de la Cooperativa de los Maestros crecieron 6.3 %

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) sigue registrando altas cifras financieras que la colocan entre las más grandes de su rama. Sostenida por sus docentes y personal administrativo asociados, cerró el 2024 con activos que superan los 104,000 millones, marcando un crecimiento del 6.3 % con respecto al 2023.

Según cifras de la entidad, los activos de Coopnama alcanzaron los 104,522.3 millones de pesos. Además, la institución reportó excedentes por 6,240.7 millones de pesos y una base social compuesta por 188,424 asociados.

Las aportaciones de los socios, recurso fundamental para las operaciones de la cooperativa, sumaron 31,299.6 millones de pesos en el 2024, lo que representa un aumento del 12.1 % respecto al año anterior. Este incremento reafirma la confianza de los maestros en su cooperativa.

Peso en el salario

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros fue fundada el 6 de marzo de 1971 y es dirigida por un Consejo de Administración.

Presta a los maestros y personal administrativo del Ministerio de Educación para enseres del hogar, servicios, eventos, vivienda, autoprotección y ayuda mutua, entre otros.

El estudio sobre la "Situación del personal docente en el presupuesto 2021", arrojó que la Coopnama presentaba en ese momento la mayor participación en los compromisos con terceros que contraen los docentes dominicanos (72.33 % del monto devengado mensual).

Al comparar el 2024 con el 2023, se observa que los depósitos de los asociados alcanzaron una tasa de crecimiento de un 12.6 %, tras ubicarse en los 11,762.2 millones de pesos. En el 2024 fueron otorgados préstamos ascendentes a 36,980.1 millones de pesos, para una variación absoluta de 5,099.7 millones de pesos.

Otro dato destacado es el capital en aportes, que incluye aportaciones, reservas y donaciones, que alcanzó los 54,786.2 millones de pesos. En comparación con los 46,875.3 millones de pesos del 2023, esto representa una variación absoluta de 7,910.9 millones de pesos y un crecimiento porcentual del 16.9 %.

El patrimonio neto de la Coopnama se elevó a 62,828.4 millones de pesos, con una variación positiva del 15.6 % respecto al año anterior.