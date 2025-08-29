Ministro De Camps motiva a estudiantes en inicio del año escolar en San Cristóbal

El funcionario resaltó que el Ministerio de Educación impulsa mejoras en la infraestructura y en los procesos pedagógicos en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA. )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, compartió el pasado martes un almuerzo con estudiantes del Centro Educativo Altagracia Lucas de García, en San Cristóbal, como parte de las actividades de inicio del año escolar 2025–2026.

La visita, realizada de manera sorpresiva, reunió a estudiantes de primero a sexto de Secundaria en un encuentro descrito por las autoridades como un espacio de motivación y acercamiento. Durante la jornada, De Camps exhortó a los jóvenes a "aplicarse en los estudios" y aprovechar el nuevo ciclo escolar como una oportunidad para aprender y crecer.

"Es un verdadero placer poder compartir con ustedes. Gracias por las informaciones que nos dieron. Vamos a seguir trabajando para mejorar y veo que aquí hay muy buenos estudiantes, así que aplíquense los estudios", expresó el ministro.

Llamada en vivo al presidente Abinader

En medio del almuerzo, De Camps realizó una llamada en vivo al presidente Luis Abinader, quien conversó directamente con los estudiantes y maestros del plantel. El mandatario envió un mensaje de respaldo al inicio del año escolar, destacando la importancia de la educación como motor de desarrollo.

Compromiso con la calidad educativa

El funcionario resaltó que el Ministerio de Educación impulsa mejoras en la infraestructura y en los procesos pedagógicos con el objetivo de garantizar condiciones dignas en todas las escuelas del país.

"Lo importante es que este año sea de esperanza, de alegría, y sobre todo, de mucho estudio y avance para todos ustedes", afirmó De Camps.

Jornada Escolar Extendida

El Centro Educativo Altagracia Lucas de García funciona bajo la modalidad de Jornada Escolar Extendida y acoge a 770 estudiantes. Según informó el Ministerio, el plantel fue escogido para la visita con el propósito de destacar los esfuerzos en marcha para consolidar este modelo en todo el sistema educativo nacional.

La actividad cerró con un mensaje de motivación dirigido a los adolescentes, en el que las autoridades reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y el acompañamiento a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.