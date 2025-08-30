Bono a Mil tendrá un costo de 1,400 millones de pesos

Fachada del Ministerio de Educación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) inició esta semana la entrega del programa "Bono a Mil por la Educación", un incentivo que funciona como ayuda económica para los padres, madres y tutores que deben encarar los gastos educativos concernientes al inicio del año escolar 2025-2026.

Pero, ¿de dónde provienen los recursos para cubrir este apoyo económico?

Según informó la institución a Diario Libre, los fondos destinados al programa, "provienen del presupuesto institucional asignado al ministerio", y que han sido específicamente programados para este fin dentro del calendario escolar.

De acuerdo con el Minerd, "estos recursos se ejecutan en dos partidas presupuestarias" distribuidas a lo largo del año escolar:

Una primera se realiza durante el inicio del año lectivo

Una segunda en el segundo ciclo del año escolar

Familias impactadas

Para el presente año escolar, el ministerio señaló que el programa impactará a aproximadamente 1.4 millones de estudiantes inscritos y activos en los centros educativos públicos.

Con esta distribución, el Minerd entregará cerca de 1,400 millones de pesos, beneficiando alrededor de 950,000 familias en todo el territorio nacional.

Asimismo, la institución destacó que este incentivo de 1,000 pesos es una iniciativa de apoyo a las familias del sistema educativo público preuniversitario, con el objetivo de contribuir al bienestar familiar y fomentar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Cómo saber si eres beneficiario

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, explicó que los beneficiarios podrán recibir un pago único de 1,000 pesos por cada hijo, los cuales se pueden solicitar a través de los canales oficiales del Banco de Reservas.

El ministerio creó el sitio web (https://www.bonoamil.gob.do/Consulta) que le permite confirmar a una persona si le corresponde o no el "Bono a Mil".