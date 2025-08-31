Abinader inaugura centro educativo en Enriquillo que beneficiará a más 560 estudiantes

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Centro Educativo Juan Antonio Ramón Pérez en la comunidad Los Blancos, Enriquillo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Centro Educativo Juan Antonio Ramón Pérez en la comunidad Los Blancos, Enriquillo, provincia Barahona, que beneficiará a más de 560 estudiantes de la zona, comunicó la Presidencia de la República.

Según una nota de prensa, con una inversión superior a los 109 millones, el centro cuenta con 16 aulas distribuidas en 12 tipo estándar, dos para talleres y dos para el nivel Inicial.

Además, dispone de instalaciones administrativas, enfermería, biblioteca, cocina, comedor, salón multiuso, cancha mixta, plaza cívica, parqueos, áreas verdes y verja perimetral.

Transferirán fondos para remozamiento UASD

Conforme al documento suministrado por la Presidencia, el mandatario sostuvo una conversación con unos 300 estudiantes de más de 20 centros educativos de nivel secundario y universitario, a quienes afirmó que "en términos de infraestructura y calidad educativa, todos los años vamos a ir mejorando".

En ese sentido, expresó que, tras una solicitud de uno de los estudiantes del recinto UASD de la provincia, se transferirán los fondos para remozar dicha infraestructura y se trabaja en ocho nuevas extensiones en localidades como Neiba, Cotuí y Sabaneta.

Asimismo, dijo que continuarán interviniendo y entregando más escuelas y liceos para cubrir la demanda nacional de estudiantes, resaltando que el Gobierno continúa aportando para colegiaturas en centros privados en beneficio de niños y niñas que no han podido conseguir cupos en centros públicos.

También informó seguirán construyendo y remodelando techados a nivel nacional para un desarrollo integral de niños y jóvenes.

Recordó que han llevado el Infotep de ocho a 56 centros y que, a la fecha, más de 200 mil estudiantes estudian en modalidad de jornada extendida, con la visión de que para 2028, todos los estudiantes del sector público estén en esta misma condición.

"Nada sustituye el contacto directo que nosotros tenemos con ustedes", dijo el presidente Abinader tras escuchar las peticiones de los jóvenes presentes, invitándolos a ser perseverantes y continuar sus estudios aprovechando las ofertas de becas nacionales e internacionales en diversas áreas de formación a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).