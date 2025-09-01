Más de mil estudiantes reciben cuadernos reciclados en Juan Sánchez Ramírez

Acto de entrega de los cuadernos. ( FUENTE EXTERNA )

Más de mil niños de la escuela Agustín Herrera Rodríguez en la provincia Juan Sánchez Ramírez fueron beneficiados con cuadernos reciclados por parte de la Fundación Cuadernos X Un Mañana y la Contraloría General de la República que han producido alrededor de 4,290 unidades para ser distribuidos a estudiantes de escaso recursos económicos.

El Contralor General de la República, Félix Santana García, dijo que 1,020 cuadernos fueron entregados directamente en la escuela Agustín Herrera Rodríguez, mientras que los restantes los distribuyeron en diez entregas adicionales coordinadas a través de la fundación.

La alianza

Santana García explicó que esta iniciativa fue posible gracias a una alianza con la Fundación Cuadernos x Un Mañana, mediante la cual se produjeron 4,290 cuadernos reciclados destinados a favorecer a unos 750 estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

"Cada uno de estos cuadernos representa una oportunidad para que nuestros niños sigan aprendiendo, soñando y construyendo un mejor futuro. La transparencia y la responsabilidad también se demuestran con acciones que impactan la vida de quienes más lo necesitan", expresó.

Te puede interesar La Liga Municipal y la Contraloría promueven la eficiencia en el uso de recursos públicos

La iniciativa también fue posible porque los colaboradores de la Contraloría recolectaron 500 cuadernos usados. Estos fueron entregados a la fundación, que los clasificó y separó las hojas: las utilizadas se enviaron a la empresa Green Love para su reciclaje, y las nuevas se aprovecharon para la elaboración de los cuadernos reutilizados.

Adicionalmente, la institución aportó 99,446 de pesos, inversión que permitió producir 4,290 cuadernos reciclados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/499d5911-e70b-4f17-9675-c95f1d29e5fe-39430647.jpg El contralor Félix Santana García en la entrega de los cuadernos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/833ea6a0-a7b2-49c6-9ebd-ef00154596ae-98346f13.jpg El proyecto se extenderá a otras zonas del país. (FUENTE EXTERNA)

Además, la jornada incluyó un ambiente de esparcimiento en el que los estudiantes participaron en dinámicas recreativas, disfrutaron de inflables y compartieron diversas meriendas.

La Contraloría indicó que con esa iniciativa se busca reafirmar su compromiso con la educación y con la niñez más vulnerable, apostando al reciclaje como una herramienta que une la responsabilidad social con el apoyo directo a las comunidades.