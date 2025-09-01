Asistencia escolar supera el 80 % en segunda semana del año escolar, reporta el Minerd

De acuerdo con el reporte oficial, el personal docente presentó una asistencia del 95.83 %, mientras que el personal administrativo y los monitores registraron un 93.71 % y 91.86 %, respectivamente. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este lunes que la asistencia estudiantil alcanzó un 82.39 % en el primer día de la segunda semana del año escolar 2025-2026, que inició el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal docente presentó una asistencia del 95.83 %, mientras que el personal administrativo y los monitores registraron un 93.71 % y 91.86 %, respectivamente.

A nivel regional, las provincias con mayor asistencia fueron La Vega (86.35 %), Santo Domingo (85.68 %), Santiago (85.60 %) y San Francisco de Macorís (85.59 %), entre otras.

Alimentación escolar

Según la institución, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) distribuyó 5,429,717 raciones alimenticias en esa misma jornada, "garantizando el soporte nutricional de los estudiantes durante el horario de clases".

Dijo que el programa social "Bono a Mil", beneficiará a más de un millón de estudiantes.

Esta iniciativa se complementa con el plan "Vuelta a la Escuela", que busca reincorporar a adolescentes y jóvenes al sistema educativo.

El Minerd también informó la distribución de 140,424 unidades de mobiliario escolar, como butacas, anaqueles y archivos, así como más de ocho millones de materiales didácticos, incluyendo libros de texto, para asegurar las condiciones adecuadas en los centros educativos de todo el país.