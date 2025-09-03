Mescyt entrega 27 becas nacionales a estudiantes de Universidad INCE en carreras STEAM

Un estudiante recibiendo una de las 27 becas otorgadas por el Mescyt hoy. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) otorgó 27 becas nacionales a estudiantes de la Universidad INCE para cursar programas de grado y técnico superior en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

De acuerdo con una nota de prensa remitida por el ministerio, el propósito de las becas es promover la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa en el país.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Becas Nacionales del Mescyt, a cargo de Lanny Portorreal, fue otorgada para que los beneficiarios cursen carreras de grado como Arquitectura, Administración de Empresas, Ingeniería, Gerencia de Empresas Turísticas y Hoteleras, Educación Artística, Educación (mención lenguas extranjeras, inglés).

Además, Ingeniería de Software, Ingeniería en Ciberseguridad e Ingeniería en Ciencia de Datos, así como técnico superior en Desarrollo de Software y Agrimensura.

En el evento, presidido por el titular del Mescyt Franklin García Fermín reconoció a estudiantes destacados que recibieron el beneficio.

García Fermín resaltó el impacto de estas becas como motor de desarrollo y movilidad social, destacando la importancia de programas alineados con las demandas del mercado laboral.

"Miles de jóvenes dominicanos han encontrado en estas oportunidades un camino para fortalecer su formación profesional y contribuir al desarrollo del país", afirmó.

Recordó que, desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, el ministerio de Educación Superior ha entregado aproximadamente 50,000 becas nacionales e internacionales, priorizando a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Fortalecer la formación académica

El rector de INCE, Rafael R. Tegueiro Ruiz, destacó la relevancia de la alianza con el Mescyt, señalando que "esta colaboración fortalece la formación académica y abre nuevas puertas para que más jóvenes dominicanos accedan a una educación superior de calidad en áreas clave para el progreso del país".

En representación de los becarios, Carlos Alberto Santana Maldonado expresó su gratitud: "Esta beca no es solo un logro personal, sino un compromiso para contribuir a la sociedad con mayor preparación, responsabilidad y servicio".

En el acto estuvieron presentes el viceministro del Mescyt, José A. Cancel; el presidente de la Fundación INCE, Michael Hazin Ruiz; la vicerrectora académica, María Ivelisse Herasme Torres; la vicerrectora administrativa y financiera, Lisselle Silta Pujol, y el vicerrector de planificación y desarrollo, Jean Carlos Mena Sanley.