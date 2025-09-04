Ministerio de Educación gradúa a 300 estudiantes en diplomado “Yo Emprendedor 2025”

El Ministerio de Educación (Minerd) finalizó el diplomado “Yo Emprendedor 2025” con la graduación de 300 estudiantes de secundaria pertenecientes a las modalidades Técnico-Profesional, Artes y al programa Prepara, dirigido a jóvenes y adultos.

A través de una nota de prensa, el ministerio informó que el programa formativo, desarrollado en coordinación con la Fundación Impulsa tu Liderazgo RD (Funilird), tuvo una duración de 120 horas y abarcó competencias en liderazgo, oratoria, emprendimiento e inteligencia emocional.

Señaló que este tipo de eventos forman parte de la hoja de ruta del ministro Luis Miguel De Camps, que “impulsa una educación orientada al desarrollo de competencias emprendedoras, con el propósito de fomentar una juventud más proactiva, innovadora y preparada para los retos del siglo XXI”.

Asimismo, destacó, durante el acto de cierre, encabezado por la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, el compromiso de la institución con la formación integral de los estudiantes.

Además, Scheker felicitó a los graduados por los proyectos presentados, enfocados en el cuidado de la salud, la protección del medioambiente y el bienestar social, y afirmó que “la juventud dominicana es hoy un ejemplo de valores, creatividad y capacidad para transformar la sociedad”.

Jóvenes lideres

Mientras que el estudiante Walkin Féliz Núñez, en representación de sus compañeros, expresó que “la República Dominicana debe sentirse orgullosa de contar con jóvenes que asumen desde ahora el liderazgo y el compromiso de innovar para avanzar hacia una mejor sociedad”.

Ginny Jacobo, presidenta de la Fundación Impulsa tu Liderazgo y de la Escuela de Líderes (Lidera), instó a los graduados a perseverar en sus metas.

“Hoy no solo formamos estudiantes para la universidad, sino ciudadanos con herramientas para alcanzar el éxito en cualquier ámbito”, subrayó Jacobo.

El evento reunió a directivos del Minerd, técnicos regionales y distritales, tutores, así como a familiares de los graduados.