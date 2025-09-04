Ideice y Educación financiarán propuestas orientadas a la evaluación del currículo escolar

Representantes de Ideice y el Ministerio de Educación quienes anunciaron convocatoria de Fondos Concursables de Investigación Educativa, proyecto que financiara propuestas orientadas a la evaluación del currículo escolar. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) y el Ministerio de Educación (Minerd) anunciaron este jueves la segunda convocatoria de los Fondos Concursables de Investigación Educativa, que financiarán dos propuestas orientadas a la evaluación integral y multidimensional del currículo 2023-2025 en los niveles inicial, primario y secundario.

El director del Ideice, Jesús Andújar Avilés, invitó a presentar propuestas a universidades nacionales y extranjeras, centros e institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y otras instituciones con formación de tercer y cuarto nivel, dedicadas a la investigación educativa

Señaló que las propuestas deben ajustarse a los términos de referencia publicados en el portal ideice.gob.do a partir de este 5 de septiembre. Asimismo, señaló que el plazo de recepción vence el 26 del mismo mes.

Indicó que en su primera fase, la evaluación se desarrollará en centros educativos públicos de los ejes regionales Este 05, en San Pedro-Hato Mayor, La Romana, la 12 de La Altagracia (Higüey) y El Seibo. Tambien en el eje Metropolitano: San Cristóbal, Santo Domingo II, Santo Domingo III y Monte Plata. Posteriormente, se extenderá a las demás regionales del país.

Objetivo de la convocatoria

Según Andújar Avilés, esta convocatoria busca generar evidencias sólidas sobre la apropiación del currículo, las prácticas pedagógicas, las condiciones institucionales que inciden en su implementación y los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

"El Ideice reafirma su compromiso de aportar a la mejora continua del sistema educativo dominicano y a la formulación de políticas públicas basadas en evidencias", destacó.

El viceministro del Minerd, Rolando Reyes, subrayó que los resultados de estas investigaciones permitirán evaluar el cumplimiento del currículo y el desarrollo de competencias en los estudiantes del sistema público preuniversitario.

El doctor Adrián Gutiérrez explicó que las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por especialistas designados por el Ideice, con apoyo técnico del Minerd, tomando en cuenta criterios técnicos, metodológicos, financieros y éticos.

El anuncio fue realizado por Andújar Avilés, junto al viceministro de Planificación y Desarrollo del Minerd, Rolando Reyes, y el director de Evaluación e Investigación, Julián Álvarez.

También, el encargado de Investigación, Adrián Gutiérrez, y el coordinador de la sesión curricular de Educación Física, Nelson Acevedo, en representación de la directora de Currículo, maestra Leónidas Germán, durante una rueda de prensa realizada en la sede de la institución.