Miriam de Gautreaux entrega su libro de repostería a escuelas laborales del Minerd

Este jueves fue la entrega oficial del libro La Magia del Azúcar, Tomo I, de la maestra y pionera de la repostería dominicana Miriam de Gautreaux, a las escuelas laborales.

El acto que tuvo lugar en el auditorio Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y fue organizado por la Dirección de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación (Minerd), a través de su Departamento de Educación Laboral, bajo la coordinación de Katy Ogando y Ángela Montero, quienes resaltaron la importancia de este recurso bibliográfico para fortalecer la formación técnica en las escuelas laborales.

La publicación responde a una necesidad detectada por la propia autora durante su trayectoria como docente: la ausencia de materiales de apoyo para la enseñanza de repostería.

Inspirada de la carencia de materiales, De Gautreaux elaboró un programa completo que hoy queda plasmado en un libro pensado no solo como manual de recetas, sino como una herramienta pedagógica para la enseñanza formal.

La maestra también compartió reflexiones sobre la evolución de la educación laboral en el país, señalando que oficios tradicionales, como la costura, han perdido vigencia frente a las oportunidades que hoy ofrecen áreas como la repostería y la gastronomía, donde muchas familias encuentran alternativas de emprendimiento y sustento económico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/040925-la-magia-del-azucar-007-2c9ffea2.jpg Directores recibiendo libros. (AILIN SANTANA)

Testimonio de gratitud

El evento no solo celebró la trayectoria de Miriam de Gautreaux, sino que también dio voz a quienes han aprendido con ella. Una de sus alumnas, Cris Almonte, expresó su agradecimiento destacando como la creatividad y los recursos enseñados por la maestra siguen siendo útiles más allá de la repostería, aplicándose en diversas áreas del arte y la vida cotidiana.

Almonte valoró el legado de su formadora, subrayando que las escuelas laborales abren oportunidades reales para que mujeres y jóvenes desarrollen oficios productivos, en un contexto donde —dijo— muchos buscan salidas rápidas, pero no apuestan por aprender un oficio que les garantice independencia económica.

Te puede interesar Escuelas Laborales del MINERD proyectan el talento técnico de más de 29 mil estudiantes

Con esta entrega, el Minerd reafirma su propósito de fortalecer la formación integral de jóvenes y adultos, mientras que Miriam de Gautreaux consolida un legado que va más allá de la repostería: un aporte a la cultura y a la identidad de la mujer dominicana.