Intec
Intec

El Intec tendría un nuevo rector para el 2026

El proceso de selección fue convocado de manera extraordinaria tras el fallecimiento del rector Julio Sánchez Maríñez

  Paola Wisky
Expandir imagen
El Intec tendría un nuevo rector para el 2026
El nuevo titular deberá dirigir al más alto nivel las funciones académicas y administrativas del Intec (FUENTE EXTERNA)

Para finales de este año y principios de 2026, se estima que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) contará con un nuevo rector o rectora para el período 2025-2028.

Así lo indicó una fuente de la universidad que participa en el proceso de selección, el cual "avanza con normalidad". En su página web, el Intec informó que el plazo para la recepción de postulaciones al cargo concluyó el pasado 15 de agosto.

A principios de julio, la academia anunció el inicio del proceso de identificación y selección de candidatos y candidatas para ocupar la rectoría de la universidad, luego de que la Junta de Regentes designara un comité asesor encargado de la organización del proceso.

El nuevo titular deberá dirigir "al más alto nivel las funciones académicas y administrativas de la institución, como máxima autoridad ejecutiva, además de liderar el planteamiento estratégico y el cumplimiento de los objetivos misionales del Intec, así como su sostenibilidad, expansión y transparencia". 



El rector o la rectora también tendrá a su cargo asegurar la calidad del ejercicio académico en la docencia, la investigación y la extensión; incidir en el perfil y reconocimiento de los egresados; promover la participación social de la universidad y el despliegue de sus valores.

Asimismo, deberá fomentar la innovación y la actualización permanentes en la institución, y fortalecer su posicionamiento en el ámbito local e internacional.

  •  El proceso de selección fue convocado de manera extraordinaria, de acuerdo con los estatutos institucionales, tras el fallecimiento del rector Julio Sánchez Maríñez, quien se encontraba en su segundo período al frente del Intec, el cual debía concluir en 2027.
Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo.