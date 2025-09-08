Educación solicita acompañamiento de Contraloría para fiscalizar programas

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, envió este lunes una comunicación oficial a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando la designación de personal especializado para brindar acompañamiento en la fiscalización de los programas de mantenimiento correctivo ejecutados en centros educativos del país en años anteriores, labor que ya desarrolla la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos (DFCP) del Ministerio de Educación (Minerd).

La carta, dirigida al contralor general Félix Antonio Santana García, propone que este acompañamiento se realice a través de la DFCP, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control interno, garantizar la transparencia y asegurar que cada expediente administrativo cumpla con los principios de legalidad y rendición de cuentas.

"La solicitud de acompañamiento busca consolidar el trabajo de fiscalización que se viene realizando, reafirmando el compromiso del Ministerio con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos", expresó el ministro De Camps conforme a una nota de prensa.

Fortalecer la confianza

El funcionario subrayó que una fiscalización rigurosa y efectiva es esencial para garantizar el uso adecuado de los fondos del Estado y para determinar los montos comprobables que deberán ser erogados a los contratistas, siempre en función del trabajo efectivamente ejecutado y debidamente verificado.

Esta medida, puntualizó el ministro, se enmarca en las políticas del Gobierno central dirigidas a fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública mediante procesos claros, responsables y verificables.