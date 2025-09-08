Más de 40 mil estudiantes serán beneficiados con el proyecto de formación del Minerd en Bahoruco

Estudiantes reciben docencia en un aula. El Minerd implementará un proyecto para mejorar el nivel de aprendizaje en Bahoruco. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 40,299 estudiantes de la Regional 18 del Ministerio de Educación serán beneficiados durante el año escolar 2025-2026 con el Proyecto de Formación Continua y Acompañamiento Integral, una iniciativa que busca transformar los bajos niveles de aprendizaje que desarrollará el Ministerio de Educación (Minerd).

El proyecto, que impactará también a 2,941 docentes, 746 técnicos y personal administrativo y más de 4,000 familias, está orientado a elevar el desempeño pedagógico, fortalecer el liderazgo escolar, mejorar la gestión institucional y fomentar la participación de las familias en el proceso educativo.

Los distritos educativos a intervenir son:

18-01 ( Neiba )

) 18-02 ( Tamayo )

) 18-03 (Villa Jaragua)

8-04 (Jimaní)

18-05 (Duvergé)

¿De dónde surge?

La propuesta diseñada por el Inafocam, el Ideice y la Dirección de Fortalecimiento y Supervisión de la Gestión Educativa del Minerd surge ante la preocupación por el reducido porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel satisfactorio en primaria y secundaria en esas localidades en los años 2023 y 2024. De acuerdo a datos del Minerd, en el caso del nivel primario, la evaluación diagnóstica del tercer grado del año 2023 revela que solo el 9.3% de los estudiantes alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio en español y un 18.7% en matemáticas. Asimismo, los resultados de las pruebas nacionales 2024 indican que el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio, para el área de lengua española alcanzó solo el 1.21 % y para el área de matemáticas 0.65%; en el área de ciencias sociales este porcentaje fue de 8.33 % y para ciencias de la naturaleza, 12.03 %.

El diagnóstico también identificó brechas significativas por sexo y nivel socioeconómico. En general, las niñas tienden a obtener mejores resultados que los niños, particularmente en Lengua Española.

En cuanto al nivel socioeconómico, los estudiantes pertenecientes a los quintiles más bajos muestran desempeños consistentemente inferiores en todas las áreas evaluadas, lo cual refuerza la urgencia de políticas focalizadas en equidad educativa.

Respaldo

La ejecución de la iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), el Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, a través de la Dirección de Fortalecimiento y Supervisión de la Gestión Educativa del Minerd, el viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógico y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice).

La intervención tendrá el acompañamiento integral del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para fortalecer la alimentación de los estudiantes y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) para desarrollar programas deportivos en las escuelas.

Acciones del proyecto

Para modificar esos factores adversos que afectan la calidad de la educación, el proyecto se estructura en cuatro ámbitos de acción y responsabilidad institucional:

Formación continua: contextualizada para docentes, directivos y técnicos, con diplomados, talleres y comunidades de aprendizaje. También incluye a las familias mediante jornadas de capacitación para fortalecer su apoyo al proceso. Acompañamiento integral: asistencia técnica y reflexión colaborativa para fortalecer la práctica profesional y la mejora continua. El Minerd (Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad Educativa y Participación Comunitaria) asegura la articulación del proyecto con las políticas públicas educativas, supervisa la calidad de la implementación y garantiza los recursos institucionales necesarios. Monitoreo, evaluación y sistematización: generación de evidencia con un sistema de alta tecnología a través de dashboards interactivos y automatización de procesos administrativos y de reporte, donde se involucra el Inafocam, el Minerd y el Ideice. Componentes transversales: este ámbito se describen los insumos y apoyos a nivel de reordenamiento de personal docente, administrativo y de apoyo, infraestructura escolar, mobiliarios, y equipamiento tecnológico, como componentes transversales indispensables para el logro de los resultados esperados.