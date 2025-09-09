Estudiantes podrán cursar carreras demandas en la región este con inicio de docencia en UniRomana

Firma de convenio entre los ministerios de Educación Superior (Mescyt), de Trabajo y la Universidad La Romana para iniciar programas de formación en gastronomía y enfermería. En la foto las autoridades de cada institución. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Universidad La Romana (UniRomana) comenzará la próxima semana su primer semestre formativo, cuatro meses después de su inauguración, con una matrícula de 350 estudiantes. Así lo informó Santos Gracia Villar, presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), quien impulsa la academia.

De acuerdo con Gracia Villar, los egresados solo recibirán clases presenciales en licenciatura de alta demanda para la región este del país como Enfermería, Gastronomía, Ingeniería y Comunicación Audiovisual, entre otras.

Señaló que se prevé que la primera promoción de este campus ubicado en La Romana cuente con al menos 500 estudiantes, el resto podrá ingresar a partir de febrero del 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-34228-pm-99eecc2b.jpeg Santos Gracia Villar, presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber). (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

Asimismo, informó que sus matriculados tienen la facilidad de estatificar los dos últimos años de la carrera en la Universidad Europea del Atlántico en España, para obtener una doble titulación. Asimismo, los españoles podrán estudiar en el país.

Subrayó que esto permitirá el ingreso de estudiantes al país por aproximadamente 52 semanas, lo que equivaldría a la presencia de 52 turistas, ya que en promedio los turistas suelen durar una semana. Indicó que esa presencia de estudiantes extranjeros en el territorio incidirá positivamente en el turismo local.

Además, contó que el 90 % de los matriculados actualmente cuentan con becas de estudio de distintas organizaciones, por lo que ningún estudiantes se quedará sin formación por falta de recursos.

Convenio

La información fue ofrecida este martes durante la firma de un convenio de esta universidad con los ministerios de Trabajo y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mescyt) para que esta academia pueda impartir diplomados en distintas áreas de interés para la región este, vinculadas al turismo y otras áreas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-34228-pm1-514b565b.jpeg Firma de convenio entre el Mescyt, el Ministerio de Trabajo y UniRomana. (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

Leer más Gobierno inicia construcción de la Universidad de La Romana