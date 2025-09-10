26 organizaciones llaman a frenar suspensión de clases y a proteger el derecho a la educación
Las entidades advirtieron que la suspensión de clases por parte de la ADP afecta de manera directa a los estudiantes
Piden al Minerd publicar los datos actualizados sobre pérdida de horas y días de docencia
El Colectivo Pacto Educativo y el Foro Socioeducativo, integrado por 26 organizaciones de la sociedad civil, expresaron este miércoles su preocupación ante las recientes paralizaciones de docencia en las provincias San Juan y Bahoruco, situación que ha afectado a más de un centenar de escuelas.
Los paros han sido convocados por las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esas provincias sureñas para que se dé respuestas a necesidades de las escuelas y situaciones relacionadas con nombramiento de persona y traslados de otros.
En un documento público, las entidades reconocieron el derecho del gremio a reclamar mejoras, pero advirtieron que la suspensión de clases afecta de manera directa a los estudiantes, especialmente a los de contextos más vulnerables.
"Reconocemos el derecho a ciertos reclamos laborales, pero no podemos aceptar que la infancia y la juventud dominicana sean rehenes de conflictos que no les corresponden", señalaron.
Derecho a la educación
Las entidades alertaron que se está "normalizando lo inaceptable": niños, niñas y adolescentes que pierden semanas de clases sin garantías reales de recuperación, con consecuencias a largo plazo.
Recordaron que la Constitución dominicana establece, en su artículo 63, que la educación es un derecho fundamental y un servicio público esencial, y citaron precedentes del Tribunal Constitucional que otorgan primacía a ese derecho sobre el de la huelga en el sector público.
Llamados y propuestas
En su declaración, el colectivo hizo cinco solicitudes puntuales a distintas autoridades y sectores:
- Llaman al Ministerio de Educación (Minerd) a publicar los datos actualizados sobre pérdida de horas y días de docencia, para que la sociedad conozca con claridad la magnitud del daño.
- Exhortan al Defensor del Pueblo a ejercer de manera activa sus atribuciones legales, velando porque no se vulnere el derecho fundamental a la educación.
- Proponen la creación de una "Cláusula de Garantía Estudiantil", que asegure la recuperación efectiva de las clases suspendidas, apoyo emocional y refuerzo pedagógico para los estudiantes afectados.
- Invitan a las familias y comunidades escolares a sumarse a esta causa, no para confrontar a nadie, sino para "defender unidos el derecho de nuestros niños y niñas a recibir docencia sin interrupciones".
- El Colectivo Pacto Educativo plantea la necesidad de activar una "Alerta Nacional de Riesgo Educativo" cada vez que se paralicen las clases, como instrumento simbólico y ciudadano para visibilizar las consecuencias de estas suspensiones y movilizar a la sociedad en defensa del derecho a aprender.
"La educación no puede ser rehén de disputas sectoriales. Es hora de colocar en el centro de la agenda pública a quienes más importan: nuestros estudiantes. ¡Ni un día más sin clases!", concluye el documento.
Entidades firmantes
- Acción Empresarial por la Educación (Educa)
- Alianza ONG
- Centro Cultural Poveda
- Centro de Formación Medioambiental (Ecobosco)
- Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf)
- Centro de Investigacion y Promocion Social (Cipros)
- Centro Juan XXIII
- Ciudad Alternativa
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso República Dominicana)
- Fe y Alegría – República Dominicana
- Foro Ciudadano
- Foro Socioeducativo (FSE)
- Fundación Inicia Educación
- Instituto 512
- Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP)
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec)
- Misión Educativa Lasallista
- Muchachos y Muchachas con Don Bosco
- Plan Internacional
- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm)
- Repensar la Educación (RED)
- Sector Escuela Salesiana (SES)
- Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos (Unecc)
- Universidad Iberoamericana (Unibe)
- Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu)
- World Vision