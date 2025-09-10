Minerd expande su programa "English for a Better Life" a 351 planteles este año

El Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) anunció este miércoles que el programa English for a Better Life se aplicará este año en 321 nuevos centros educativos, lo cual beneficiará a 150 mil estudiantes del sistema preuniversitario.

La iniciativa incluye una plataforma digital de autoestudio. Fue presentada durante una jornada de dos días con directores de escuelas, técnicos regionales y distritales del área de Lenguas Extranjeras, detalló en una nota de prensa.

Según datos oficiales, en su primer año el programa alcanzó a 50 mil alumnos de sexto de Secundaria en 144 escuelas de las 18 Regionales Educativas del país

El objetivo es dotarlos de competencias lingüísticas que fortalezcan su inserción laboral y académica.

Llega a 465 planteles

Con la adición de estos nuevos centros, serán 465 los planteles impactados para un total de 200 mil jóvenes beneficiados de este programa de enseñanza del inglés como segundo idioma, que constituye una meta presidencial del 2025-2028 de la gestión del presidente Luis Abinader y forma parte de los pilares y hoja de ruta del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, destacó que el uso de la plataforma digital forma parte de un plan especial del MINERD para ampliar el aprendizaje del inglés.

"Es importante el aprendizaje en inglés, hay una decisión definitivamente del Ministerio de Educación por avanzar en esta meta, y yo sé que juntos lo vamos a lograr, con determinación, con compromiso y motivación. Así que contamos con ustedes, con directores de centro, coordinadores y técnicos para que se haga una realidad", manifestó la viceministra.

Presentación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/educacion-ingles-2-495e7199.jpg (FUENTE EXTERNA)

María Elena O´Rouke, coordinadora administrativa de la Unidad de Inglés, resaltó que los directores y coordinadores participantes actuarán como replicadores de la experiencia, lo que facilitará la expansión del programa en cada plantel.

"El Ministerio de Educación ha dado el paso que tenía que dar. Estamos juntando tecnología, la adquisición de una lengua extranjera y el contacto de nuestros muchachos con diferentes culturas. Llegó el momento y estamos para seguir hacia adelante", afirmó O'Rouke.

El programa English for a Better Life se implementa a través de la plataforma Education First (EF), que combina tecnología de última generación con metodologías de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que estudiantes y docentes accedan a un aprendizaje ágil y flexible.