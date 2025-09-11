La ADP denuncia que se hundió el piso de varias aulas de una escuela en Barahona

Imagen publicada por la ADP del piso hundido en el centro educativo Juan Lucas Feliz, ubicado en la comunidad de Fondo Negro, municipio Vicente Noble, provincia Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció este jueves que el centro educativo Juan Lucas Feliz, ubicado en la comunidad de Fondo Negro, municipio Vicente Noble, provincia Barahona y perteneciente al Distrito Educativo 01-05, representa una amenaza para la seguridad de estudiantes y docentes, debido al hundimiento del piso en varias aulas del plantel.

Una comunicación publicada en las redes sociales del gremio, indica que Mauricio Méndez, presidente de la seccional de la ADP en Vicente Noble, había denunciado la situación en múltiples ocasiones durante los últimos meses.

La ADP señala que, hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio de Educación (Minerd) ha acudido al centro para realizar un levantamiento técnico que permita evaluar y corregir los daños estructurales.

"La situación ha pasado de ser una advertencia a una dolorosa realidad", afirmó Méndez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/foto-adp-e4b49bd1.jpg (IMAGEN COMPARTIDA POR LA ADP)

Una maestra cayó en el piso hundido

Detalló que este jueves una maestra cayó al suelo luego de que el piso del aula cediera repentinamente, "provocando pánico entre los estudiantes y el personal docente".

"No vamos a tolerar que las autoridades educativas sigan burlándose de nuestra comunidad. Nuestro deber es cuidarlos y exigir que se respeten sus derechos fundamentales: una educación en condiciones dignas y seguras. La negligencia de las autoridades es inaceptable. No esperemos una tragedia mayor. La educación no se defiende con discursos ni con publicaciones maquilladas; se defiende con hechos concretos", agregó Méndez, citado en la publicación de la ADP.

