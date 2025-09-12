Envían comisión a evaluar aula a la que se le hundió el piso en escuela de Barahona

Imagen publicada por la ADP del piso hundido en el centro educativo Juan Lucas Feliz, ubicado en la comunidad de Fondo Negro, municipio Vicente Noble, provincia Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este viernes que la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) envió una comisión de ingenieros para evaluar las condiciones estructurales del aula afectada en el Centro Educativo Juan Lucas Feliz, ubicado en Barahona.

La medida fue adoptada luego de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciara que en esa escuela, localizada en el Distrito Municipal Fondo Negro, Vicente Noble, se registró un hundimiento del suelo en un salón de clases.

De acuerdo con el Minerd, de forma preliminar se pudo establecer que las posibles causas del incidente se deben a un fallo en el relleno del piso, lo que no compromete la estructura principal de la edificación.

"Las paredes principales y la estructura sismorresistente no presentan daños; lo ocurrido responde a un hundimiento progresivo del material de relleno, debido a la acción del agua subterránea y al desgaste natural de una edificación con muchos años de servicio", explicaron las autoridades.

El ministerio indicó que se espera que los resultados del informe técnico estén listos en las próximas horas, a fin de dar inicio a los trabajos de intervención requeridos.

Acciones correctivas

La comisión técnica desplazada desde la regional Bahoruco, se encuentra en proceso de evaluación para definir las acciones correctivas.

En función de los resultados, se contempla la posibilidad de sustituir el material de relleno por una base compactada de mayor resistencia, seguida del vaciado de una losa de concreto reforzada con malla electrosoldada, y la reposición del acabado final del piso.

Por su parte, el Minerd reiteró su compromiso con la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y aseguró que tomará todas las medidas necesarias para restablecer, en el menor tiempo posible, las condiciones óptimas del aula afectada.