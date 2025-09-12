Inabie atiende a 600 estudiantes en Jornada de Salud Visual en Jarabacoa

El director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez (al centro, con camisa amarilla), supervisó la jornada de salud visual en Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este viernes atendió a 600 estudiantes de 30 escuelas del municipio Jarabacoa, provincia La Vega, y los benefició con la entrega de lentes, monturas y medicamentos para tratamientos oculares durante una Jornada de Salud Visual.

Esta actividad fue realizada durante cinco días consecutivos en el centro de estudio Arcadio Antonio Tiburcio Guzmán, dentro de la Ruta del Bienestar de Inabie. La jornada fue supervisada por el director de la institución, Adolfo Pérez.

En una nota de prensa, indica que los estudiantes, unos con situaciones oculares y otros de manera preventiva, fueron evaluados por especialistas, y facilitado de manera gratuita lentes y medicamentos a quienes el diagnóstico indicó que lo requieren.

Los lentes indicados a estudiantes de las escuelas públicas, en esta y otras jornadas de salud visual, así como en su sede, son elaborados en el laboratorio especializado del instituto.

Destaca iniciativa

El director ejecutivo de Inabie, Adolfo Pérez, destacó que esta iniciativa forma parte del reforzamiento de las acciones de bienestar integral a los estudiantes del sistema público de educación del país, para que adquieran conocimientos con las mejores condiciones y atenciones.

"Tenemos el propósito de continuar reforzando todas las atenciones integrales que se ofrecen a los estudiantes a través de Inabie, durante nuestra gestión", agregó.

Expresó su deseo de brindar atenciones a maestros, personal administrativo y de apoyo en las jornadas de salud realizadas por la entidad que dirige, como se hace con la alimentación, en la medida que el presupuesto destinado para esas acciones de bienestar integral se lo permitan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/whatsapp-image-2025-09-12-at-61742-pm-52b3b1ac.jpeg Estudiantes en la Jornada de Salud Visual del Inabie en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA)

Valoran como positiva la jornada

La jornada de Salud Visual fue valorada como positiva para el bienestar de los estudiantes y el ahorro de dinero en la consulta, adquisición de monturas lentes y medicamentos de los padres, por la directora del distrito escolar 06-03, María Elizabeth Rosario; el director del centro educativo Arcadio Antonio Tiburcio Guzmán, José Rafael Durán Sánchez y madres de estudiantes.

Durán Sánchez la calificó como "histórica", "ya que nunca se habían hecho una de tal magnitud", mientras que Rosario consideró que esta actividad debe ser extendida a todo el territorio nacional por su importancia para la salud visual de los estudiantes.

La madre Masiel Páez destacó el ahorro de dinero de los padres en consultas, así como en adquisición de lentes y medicamentos para que sus hijos puedan ver mejor.

Durante la actividad, el director ejecutivo de Inabie estuvo acompañado por los subdirectores generales de esa entidad: Gilberto Santana y Luis Valdez, así como por el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo, y el encargado del Departamento de Participación y Servicio Estudiantil, Santo Gervacio.