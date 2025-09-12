Educación integra a más de cinco mil nuevos docentes a la Regional 18 de Bahoruco
A través del Programa Nacional de Inducción (PNI) se integran los nuevos docentes al sistema educativo
El Ministerio de Educación Dominicana (Minerd) puso en marcha la tercera cohorte del Programa Nacional de Inducción (PNI) 2025-2026, en la que se integran más de cinco mil docentes y orientadores de las 18 Regionales Educativas del país.
El propósito del programa es fortalecer la profesionalización del profesorado de nuevo ingreso en el sistema educativo nacional, según indicó el ministerio a través de una nota de prensa.
El Minerd informó que el PNI constituye una política pública de alcance nacional que, desde 2022, ha beneficiado a más de 44,000 maestros y orientadores, que se han incorporado al sistema mediante concurso de oposición, en cumplimiento del marco legal vigente.
El programa cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), el Instituto 512 y la Comisión Nacional de Inducción, entre otras entidades.
Señaló que la gestión del ministro Luis Miguel De Camps da continuidad a las políticas educativas del Gobierno del presidente Luis Abinader, cuyos ejes de mejora están definidos en la hoja de ruta 2025-2028 y el Plan Horizonte 2034, orientados a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Durante el acto de apertura, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos Ancell Scheker destacó que el PNI se ha convertido en un referente regional, al lograr la incorporación de miles de docentes que han reforzado y actualizado sus conocimientos en pedagogía.
Además de recibir orientaciones sobre currículo, procesos de planificación, evaluación y gestión de aula.
“Este es un proceso importante porque justamente, lo que queremos es formar docentes, líderes que transformen la educación y que transformen la calidad educativa de la República Dominicana. Eso solamente lo vamos a lograr con docentes empoderados y comprometidos, que tengan estrategias efectivas de enseñanza”, manifestó la viceministra.
La funcionaria exhortó a los nuevos educadores a asumir la relevancia de su rol como líderes que inspiran, sirven de ejemplo y tienen la capacidad de transformar la vida de sus estudiantes y de sus comunidades. Asimismo, aseguró que contarán con el respaldo del ministerio y del personal técnico a lo largo del año escolar.
De su lado, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente Francisco D’Óleo subrayó que la apertura de la tercera cohorte del PNI es una declaración de compromiso con el magisterio y con la nación.
Sostuvo que los nuevos docentes representan la esperanza renovada de un sistema educativo que avanza, se fortalece y apuesta por el talento humano como su mayor riqueza.
“El Viceministerio de Educación y Certificación Docente reafirma su responsabilidad de garantizar que cada educador que se incorpora a nuestro sistema reciba la orientación, asistencia técnica y acompañamiento pedagógico necesario para ejercer su misión con eficacia y entrega”, expresó el funcionario.
El viceministro instó a las instancias de cogestión: direcciones regionales, distritales, equipos técnicos y formadores a respaldar este proceso, y llamó a los maestros a asumirlo con entusiasmo y plena conciencia de la trascendencia de su misión: formar en valores y transformar vidas.
Durante la jornada inaugural se presentaron las estrategias de acompañamiento diseñadas para asegurar la correcta inserción de los nuevos docentes en el contexto escolar, social y comunitario.