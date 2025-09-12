Unphu estrena programas de postgrado incluyendo el doctorado en Ciencias Básicas
El objetivo de responder a las necesidades actuales del país en consonancia con la demanda del mercado y la industria
La Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) presentó sus nuevos programas que se suman a la oferta académica de postgrado para doctorados y maestrías.
Entre ellos se destacan dos que impactan directamente a la investigación: el doctorado en Ciencias Básicas, mención Física y Química y el doctorado de Tecnología de la Educación, en consorcio con la Universidad Central del Este, aliado estratégico en esta vinculación académica.
Las nuevas maestrías
- Desarrollo y Arquitectura Inmobiliaria
- Operatoria Dental Estética y Biomimética
- Gestión de la Construcción
- Docencia y Gestión Educativa
Esta oferta fue diseñada con el objetivo de responder a las necesidades actuales del país en consonancia con la demanda del mercado y la industria y en coherencia con el modelo educativo de la Unphu, el cual se enfoca en tres ejes principales: la investigación, la inclusión y la sostenibilidad.
"Estos nuevos programas reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad, entendida como la capacidad de ofrecer una educación pertinente, innovadora y de alto valor para el desarrollo económico, social y humano de nuestro país", explicó la vicerrectora de Postgrado y Educación Continuada de la Unphu, Geisha Carpio.