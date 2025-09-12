×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
UNPHU
UNPHU

Unphu estrena programas de postgrado incluyendo el doctorado en Ciencias Básicas

El objetivo de responder a las necesidades actuales del país en consonancia con la demanda del mercado y la industria

    Expandir imagen
    Unphu estrena programas de postgrado incluyendo el doctorado en Ciencias Básicas
    Al centro, Geisha Carpio, junto a representantes de la Unphu. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) presentó sus nuevos programas que se suman a la oferta académica de postgrado para doctorados y maestrías.

    Entre ellos se destacan dos que impactan directamente a la investigación: el doctorado en Ciencias Básicas, mención Física y Química y el doctorado de Tecnología de la Educación, en consorcio con la Universidad Central del Este, aliado estratégico en esta vinculación académica.

    Las nuevas maestrías

    • Desarrollo y Arquitectura Inmobiliaria
    • Operatoria Dental Estética y Biomimética
    • Gestión de la Construcción
    • Docencia y Gestión Educativa

    Esta oferta fue diseñada con el objetivo de responder a las necesidades actuales del país en consonancia con la demanda del mercado y la industria y en coherencia con el modelo educativo de la Unphu, el cual se enfoca en tres ejes principales: la investigación, la inclusión y la sostenibilidad.

    "Estos nuevos programas reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad, entendida como la capacidad de ofrecer una educación pertinente, innovadora y de alto valor para el desarrollo económico, social y humano de nuestro país", explicó la vicerrectora de Postgrado y Educación Continuada de la Unphu, Geisha Carpio.

    RELACIONADAS
    TEMAS -
    • UNPHU

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.