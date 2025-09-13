Educación entrega nuevas etapas de tres centros educativos para beneficiar a 2,000 estudiantes

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la entrega de las escuelas. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este sábado la entrega de nuevas etapas de tres centros educativos en el Gran Santo Domingo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema público preuniversitario.

La vicepresidenta Peña destacó que invertir en la educación de la niñez y la juventud es apostar al desarrollo presente y futuro de la nación. Asimismo, recordó que, tal como ha señalado el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, la transformación del sistema educativo es una responsabilidad compartida, por lo que hizo un llamado a padres y madres a involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

"Cada escuela inaugurada es una semilla dónde florecerán generaciones más preparadas, más libres, pero también con muchas más oportunidades para transformar sus comunidades y el país", afirmó la funcionaria.

En representación de los estudiantes, Jasibel Castro Cuevas, de 6to. grado, agradeció a las autoridades por los esfuerzos a favor del sistema educativo nacional.

Beneficiarán a 2,000 estudiantes

"Gracias por creer en nuestra escuela, donde nos brindan herramientas que nos permiten formarnos como ciudadanos íntegros, sanos, felices y preparados para aportar a la sociedad", enfatizó la alumna.

Las infraestructuras permitirán el acceso a una educación digna y de calidad para cerca de 2,000 estudiantes en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, aseguró que la institución cuenta con una hoja de ruta clara impulsada por el ministro De Camps para continuar fortaleciendo el sistema educativo nacional e impulsar la calidad.

La funcionaria resaltó la importancia de cada nueva infraestructura educativa como motor de transformación para las comunidades. "Cada inauguración de un centro educativo, cada inauguración de un espacio como este, es motivo de alegría y de esperanza, porque aquí estamos formando a las nuevas generaciones", afirmó.

Entre los planteles figura la segunda etapa de la Escuela Fray Ramón Pané, ubicada en el Distrito Nacional, que cuenta con 14 aulas, incluidas dos de nivel Inicial, comedor, cancha, parqueo y otras facilidades. Este centro podrá albergar hasta 560 estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/escuelas-8a3ea09d.jpg (FUENTE EXTERNA)

También fue entregada la primera etapa del Liceo Carlita Herrera Fortunato, que cuenta con 16 aulas, dos de ellas destinadas a estudiantes con condiciones especiales. Además, dispone de biblioteca, laboratorio de informática, plaza cívica y otras áreas que beneficiarán a 490 alumnos.

En Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, se entregó la Escuela Primaria Orlando Martínez, dotada de 15 aulas, tres de las cuales para nivel Inicial, y espacios complementarios como área cívica, verja perimetral y patio. Su capacidad es de 800 estudiantes.

El acto, realizado en el centro Fray Ramón Pané, fue bendecido por el párroco Ramón Fernández Celeste, de la Parroquia San Mauricio, y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador de la provincia, Omar Fernández; la alcaldesa Carolina Mejía; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; el director de la Regional 15, Eddy Chávez; y los diputados Manuel Núñez, Tobías Crespo, Mary Ogando y Aníbal Díaz.