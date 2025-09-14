ADP reporta al Defensor del Pueblo las condiciones de inicio del año escolar

Encuentro entre la ADP y el Defensor del Pueblo para garantizar la educación en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, compartieron impresiones sobre el inicio del año escolar y la necesidad de garantizar el derecho a la educación.

El presidente del sindicato magisterial que agrupa a los maestros informó a Ulloa de cómo se ha desarrollado el inicio de las clases en el país y presentó el informe de la primera semana de clases elaborado por el Observatorio Educativo de la ADP.

Hidalgo explicó que la ADP hizo un llamado a los maestros y a la dirigencia del gremio para integrarse a los talleres durante todo el mes de agosto y para iniciar el año escolar, a pesar de las precarias condiciones en que se encuentran muchas escuelas.

"Este llamado fue producto de una decisión unánime tomada en el Pleno Nacional de Dirigentes. La docencia inició, a pesar de las condiciones dadas. En varios centros escolares los propios padres reclamaron la solución de múltiples problemas que impedían que se pudiera impartir docencia. Donde no se iniciaron las clases, fue porque el centro no estaba apto y fueron los propios padres quienes tomaron la decisión de cerrarlos", precisó Hidalgo.

Te puede interesar La ADP denuncia que se hundió el piso de varias aulas de una escuela en Barahona

ADP abierta

Dijo que la ADP está en la disposición de participar en el diálogo con todos los sectores preocupados por la calidad de la educación y la garantía de las condiciones idóneas para satisfacer las necesidades de la población educativa.

Explicó que algunas seccionales han realizado asambleas de orientación con los maestros de su demarcación, lo cual no tiene relación con paralización de la docencia ni plan alguno para estos fines. La mayoría de dichas asambleas se realizaron antes del 25 de agosto, fecha de inicio del año escolar.

"Esta es una campaña en contra del sindicato, y creemos que se busca distraer la atención de los problemas reales que están afectando la docencia en muchos centros del país. A diario salen informaciones públicas en los medios de las pésimas condiciones de las escuelas que ponen en peligro la seguridad de los estudiantes y de los maestros", afirmó Hidalgo.

Agregó que, en los próximos días, la ADP dará a conocer su posición sobre la situación actual de educación pública nacional.

Pablo Ulloa destacó la importancia de garantizar el derecho a la educación basado en que es un derecho fundamental establecido en la Constitución.

"La educación es un compromiso país y que bueno que desde el gremio de los maestros existe el mayor interés de apostar al desarrollo y las mejoras educativas en la República Dominicana", puntualizó Ulloa.