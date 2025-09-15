Centro Parroquial San José de Higüey cumple su segundo día sin clases por falta de electricidad

El transformador instalado por el centro educativo San José de Higüey todavía no ha sido habilitado por las autoridades eléctricas de la zona. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Educativo Parroquial San José, del Obispado Nuestra Señora de La Altagracia, permanece sin impartir docencia por segundo día consecutivo, tras un incendio ocurrido el pasado viernes en un poste del tendido eléctrico ubicado frente a sus instalaciones, lo que dejó al plantel sin suministro de energía.

En una comunicación dirigida a padres, madres y tutores, la dirección del centro explicó que la situación ha imposibilitado el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. "Nuestros salones y la parroquia se encuentran a oscuras, y es imposible realizar la limpieza del centro sin poder encender la bomba de agua", indica el documento.

Las autoridades escolares recordaron que hace dos meses adquirieron y colocaron un transformador para corregir las constantes irregularidades eléctricas que venían afectando a la institución, pero que la distribuidora de energía aún no ha realizado las instalaciones técnicas necesarias para ponerlo en funcionamiento.

Apoyo comunitario solicitado

"Estamos trabajando para resolver esta situación lo antes posible. Hemos informado a las autoridades educativas y comunitarias para solicitar su apoyo", añadieron los directores, quienes pidieron comprensión a las familias mientras se restablecen las condiciones para el retorno a las aulas.

